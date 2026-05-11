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Akanda : Le Fumoir Otima-mê désormais situé aux Tsanguettes !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 11 mai 2026 à 13h32min
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Une vue d l'intérieur du Fumoir Otima-Mê à Akanda © D.R.
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Le Fumoir Otima-mê, restaurant africain a ouvert ses portes à Akanda à quelques encablures de l’école privée Les Tsanguettes, dans le deuxième arrondissement de la commune. Une ouverture qui marque la clôture définitive des activités précédentes au carrefour SNI dans la commune d’owendo. Un choix fait pour offrir une meilleure expérience culinaire et un nouveau cadre aux clients. 

C’est dans une ambiance chaleureuse et gustative que le restaurant Otima-mê a ouvert ses portes. Désormais situé entre les Tsanguettes et le rond-point des neuf provinces, le restaurant entend offrir une expérience nouvelle à sa clientèle.« Le restaurant Otima-mê s’est délocalisé de la SNI pour pouvoir offrir à ses clients une autre qualité de service et pour on pourra mieux exploiter le site.» a expliqué Durand, manager du Fumoir Otima-mê. 

Un cadre spacieux pensé pour une relance optimale.

Ce n’est pas seulement une simple délocalisation , c’est une ambiance distincte. Ici, l’ambiance est assurée par un orchestre musical qui a d’ailleurs emporté les clients toute la soirée de samedi. Menu revisité avec des goûts venus d’ici et d’ailleurs, entre autres, tout est pensé pour que la clientèle nouvelle et surtout ancienne soit encore plus charmée. «Plusieurs choses sont améliorées ici. Par exemple, on a le retour de la braise et des cocktails. Mais aussi des mets qui seront typiquement gabonais ainsi que d’autres pays d’Afrique et d’ailleurs. »a-t-il ajouté. 

Si le Gabon est mis en valeur dans les assiettes, c’est surtout le cadre qui a charmé. En effet, les prochains jours verront l’installation définitive d’une terrasse. Aussi, il sera possible de faire des réservations d’anniversaire et bien d’autres. Cette ouverture sur ce site délocalisé d’Akanda est pour les responsables de l’établissement un souffle nouveau, mais aussi une façon d’être proche de sa clientèle en leur offrant un cadre avec des services culinaires variés. Alors n’hésitez plus et allez satisfaire vos papilles avec le Fumoir Otima-mê !

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