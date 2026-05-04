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Gabon : Libreville inaugure le Palais des Congrès «Omar Bongo Ondimba» et retrouve son rayonnement international

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 4 mai 2026 à 11h24min
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Une vue du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba © D.R.
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Ce dimanche 3 mai 2026, la capitale gabonaise a franchi une étape historique avec l’inauguration officielle du Palais des Congrès «Omar Bongo Ondimba». Présidée par Brice Clotaire Oligui Nguema, cette cérémonie, marquée par une forte mobilisation internationale, scelle le retour stratégique du Gabon sur l’échiquier diplomatique mondial.

Infrastructure centrale de la Cité de la Démocratie rénovée, ce nouveau palais n’est pas seulement une prouesse architecturale. Il incarne, selon la Présidence de la République, une plateforme de dialogue et de coopération destinée à faire de Libreville une destination de premier plan pour les grandes rencontres internationales.

Une crédibilité internationale retrouvée

L’événement a rassemblé un parterre impressionnant de chefs d’État, de gouvernements et d’anciennes hautes personnalités internationales. Pour les autorités gabonaises, cette affluence est la preuve d’une « confiance renouvelée » des partenaires et d’une « crédibilité renforcée » du pays. Le Gabon s’impose désormais comme un centre de gravité pour la concertation au cœur du continent africain.

Le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.

En marge du Forum International de Libreville pour l’Innovation et le Développement, cette inauguration a permis d’ouvrir des perspectives de partenariats stratégiques dans des secteurs vitaux tels que l’investissement, les infrastructures et le développement durable.

Un événement aux multiples symboles

La solennité de la journée a été ponctuée par plusieurs temps forts qui illustrent la transformation du pays notamment la pose de la première pierre de la future Maison des Nations Unies, les distinctions honorifiques remises lors de la cérémonie et une parade militaire et une visite guidée du site pour les dignitaires.

Au-delà de la symbolique, ces actes témoignent de la volonté du Chef de l’État de repositionner durablement le Gabon comme un acteur influent et attractif. Avec cette nouvelle infrastructure, Libreville se dote des outils nécessaires pour porter son ambition diplomatique et fédérer des projets structurants à l’échelle régionale et mondiale. Cette inauguration consacre ainsi une vision où la politique, l’économie et la diplomatie se rejoignent pour consolider les alliances stratégiques du Gabon de demain.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 4 mai 2026 à 11h24min
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Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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