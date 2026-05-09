Fegafoot : Pierre Alain Mounguengui maintenu jusqu’en décembre !

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D’ici la date butoire, Zurich et Le Caire entendent bien garder le pied sur le ballon en poursuivant une évaluation rigoureuse de la situation. Ils veulent le faire avant de valider le coup d’envoi du processus électoral. Cependant, le match se joue également sur le terrain administratif. Pour éviter un hors-jeu institutionnel, la FIFA et la CAF exigent une mise en conformité totale de la fédération. Elles exigent aussi celle de ses membres statutaires.

Les autorités gabonaises sont désormais au pied du mur : elles doivent finaliser la régularisation administrative de l’instance d’ici la fin du mois d’octobre 2026. Cette manœuvre décisive passera par la mise en place d’un « guichet unique ». Il s’agit du fruit d’une collaboration étroite entre les ministères des Sports et de l’Intérieur. Par ailleurs, pour Mounguengui, les prochains mois s’apparentent à un « money-time » administratif. En conséquence, chaque décision sera scrutée de près par les arbitres internationaux.