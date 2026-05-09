Fegafoot : Pierre Alain Mounguengui maintenu jusqu’en décembre !
Le coup de sifflet de prolongation pour l’équipe dirigeante actuelle du football gabonais a été donné ce jeudi 7 mai 2026 par la FIFA et la CAF. Les deux instances sportives, continentales et mondiales, ont acté le maintien aux responsabilités du Comité exécutif de la Fegafoot. Pierre-Alain Mounguengui et son équipe resteront donc aux manettes de l’institution jusqu’à la fin de l’année civile.
Si le Comité exécutif de la Fegafoot sauve provisoirement son fauteuil, les instances faîtières du football mondial et continental n’ont pas pour autant délivré un blanc-seing. En outre, du côté de la tutelle, le compte à rebours est lancé. À l’horizon, on retrouve l’assemblée générale élective. Il s’agit d’une étape charnière pour le renouvellement du bureau directeur. Celle-ci doit impérativement se tenir au plus tard le 31 décembre 2026.
La Fegafoot à l’épreuve du Guichet Unique de l’État !
D’ici la date butoire, Zurich et Le Caire entendent bien garder le pied sur le ballon en poursuivant une évaluation rigoureuse de la situation. Ils veulent le faire avant de valider le coup d’envoi du processus électoral. Cependant, le match se joue également sur le terrain administratif. Pour éviter un hors-jeu institutionnel, la FIFA et la CAF exigent une mise en conformité totale de la fédération. Elles exigent aussi celle de ses membres statutaires.
Les autorités gabonaises sont désormais au pied du mur : elles doivent finaliser la régularisation administrative de l’instance d’ici la fin du mois d’octobre 2026. Cette manœuvre décisive passera par la mise en place d’un « guichet unique ». Il s’agit du fruit d’une collaboration étroite entre les ministères des Sports et de l’Intérieur. Par ailleurs, pour Mounguengui, les prochains mois s’apparentent à un « money-time » administratif. En conséquence, chaque décision sera scrutée de près par les arbitres internationaux.
GMT TV