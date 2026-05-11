Tchibanga : un nouveau-né retrouvé abandonné dans un sac au sein d’une église

Ecouter l'article

Un nouveau-né, âgé d’à peine trois semaines, aurait été découvert abandonné dans une église située au quartier Château, à Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, le dimanche 10 mai 2026. Selon le journal L’Union, le bébé aurait, de suite, été remis à l’antenne provinciale de la police judiciaire pour les besoins de l’enquête.

Le phénomène de l’abandon d’enfants ne semble pas faiblir dans le pays. Hier encore, les habitants du quartier Château, dans la ville de Tchibanga, en auraient été témoins. Un nourrisson de moins d’un mois aurait été retrouvé dissimulé dans un sac, abandonné à l’intérieur d’une église. Selon L’Union, dans son édition du 11 mai 2026, des riverains auraient entendu des pleurs de bébé provenant des lieux depuis environ trois jours avant la découverte. Inquiets, ils auraient alors décidé de vérifier l’origine de ces cris. Heureusement, l’enfant serait encore en vie et aurait été immédiatement pris en charge par les autorités.

L’abandon d’un nouveau-né relance l’alerte sur un phénomène inquiétant

Suite à cette découverte, le bébé aurait été transféré au Centre Hospitalier Benjamin Ngoubou. Il recevrait actuellement des soins intensifs, et son état serait étroitement suivi par le personnel médical. Pendant ce temps, les services judiciaires auraient ouvert une enquête pour identifier et retrouver l’auteur présumé de cet acte. Ils invitent la population à fournir toutes les informations qui pourraient aider à faire avancer les investigations. Ces efforts mutuels permettent de faire la lumière sur cette affaire, mais également d’anticiper d’éventuels cas dans la localité.

Ce drame s’ajoute à plusieurs autres cas signalés récemment dans le pays. Le Samu Social gabonais a d’ailleurs dénoncé une situation similaire sur sa page Facebook. Les faits remontent au 8 mai 2026, lorsqu’une mère a volontairement jeté son bébé dans une poubelle, alors qu’il était à peine né et encore relié par le cordon ombilical. Si cette affaire relance le débat sur la recrudescence des cas d’abandon d’enfants, elle interpelle également sur la nécessité de renforcer les dispositifs de protection de l’enfance dans le pays.

Au Gabon, le Code pénal et le Code de la nationalité prévoient des sanctions sévères pour les cas similaires. Le délaissement d’un enfant, notamment lorsqu’il est malade ou en situation de vulnérabilité, est passible de peines lourdes. L’article 277 du Code pénal prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 2 000 000 Fcfa. Par ailleurs, le Code de l’enfant de 2019 ainsi que les articles 272 et 273 du Code pénal sanctionnent également la démission parentale et le non-respect des obligations d’éducation et de soins envers les mineurs.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire