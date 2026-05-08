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Gabon : relance de la Station Piscicole de la Peyrie

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 8 mai 2026 à 12h49min
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Une vue de la Station Piscicole de la Peyrie © D.R.
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Le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue, Aimé Martial Massamba, a présidé ce vendredi 08 mai 2026 la cérémonie de relance officielle des activités de la Station Piscicole de la Peyrie, située dans l’Estuaire. Un évènement qui s’inscrit dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures du secteur aquacole. 

Érigée en 1952, la station de la Peyrie est bien plus qu’une simple unité de production ; elle est le berceau de l’aquaculture continentale gabonaise. Véritable centre de démonstration et de vulgarisation, elle a longtemps assuré la formation des acteurs du secteur et la fourniture d’alevins à travers le pays. 

Cependant, l’infrastructure a traversé une période de déclin marqué par des difficultés structurelles et budgétaires, une situation exacerbée par la pandémie de COVID-19 qui avait fini par paralyser totalement la production. 

Des ambitions de production retrouvées

Grâce à une superficie exploitée de près de 4 700 m², comprenant seize étangs, une retenue d’eau et plusieurs bacs d’élevage, la station est à nouveau opérationnelle. Cette première phase de relance vise des résultats concrets notamment la production de poissons de table avec plusieurs tonnes attendues pour le marché local; le soutien aux producteurs : Production de dizaines de milliers d’alevins de tilapia et de silure pour les pisciculteurs nationaux.

A noter que ce projet constitue également un levier économique important qui permettra la Création d’opportunités d’emplois durables, particulièrement pour la jeunesse gabonaise. 

La dynamique des « 100 jours »

Cette réactivation s’inscrit dans le cadre de la politique des « 100 jours » impulsée par le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif est clair : réhabiliter les outils publics de production pour en faire des piliers du développement national. « La renaissance de cette station marque le début d’une ambition plus vaste : celle de bâtir une aquaculture moderne, performante et durable », a indiqué Aimé Martial Massamba. 

En plaçant l’aquaculture au cœur de sa stratégie, le Gouvernement réaffirme sa volonté de diversifier l’économie nationale tout en garantissant la souveraineté alimentaire du Gabon. La Station de la Peyrie redevient ainsi le symbole d’un État déterminé à valoriser ses ressources halieutiques pour le bien-être de ses populations.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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