Gabon : le taux net de scolarisation au primaire grimpe à 93,5% en 2024 

Ecouter l'article

Le Gabon a connu une hausse du taux net de scolarisation du primaire en 2024 évalué à 93,5 % . C’est ce qui ressort du rapport de l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage publié le 29 avril 2026. Une donnée qui met en avant un décalage considérable entre l’âge des enfants et le niveau scolaire.

C’est une légère progression qui a été enregistrée dans la scolarisation au cycle primaire. En effet. En 2023, le taux net pour le cycle primaire avait atteint 88 % contre 93,5% en 2024. Si ce taux marque un écart avec le taux brut évalué à 138,4%, celà est surtout l’illustration d’un décalage entre l’âge des enfants et le niveau scolaire dans lequel ils évoluent, précise le rapport d’enquête. Chez les enfants scolarisés ayant entre 6 et 10 ans, plusieurs facteurs justifient ce taux.

Une progression notable mais encore des efforts à faire…

Pour la plupart de ces apprenants du cycle primaire, ils sont soit entrés tardivement dans le système éducatif, soit en sont sortis très tôt. Ce qui, de fait, ne leur permet pas de finir leurs études convenablement. D’ailleurs, les provinces les plus affectées par ce phénomène et ayant le plus faibles taux net sont le Haut-Ogooué et la Ngounié. L’enquête précise que leurs résultats sont légèrement en dessous des 90%. En outre, l’année 2024 a connu une pression accrue de la demande scolaire avec un taux brut de scolarisation de 138,4%.

En effet, «le système scolaire primaire a retenu un nombre important d’enfants en dehors des âges autorisés pour l’éducation primaire, soit parce qu’ils sont acceptés avant d’avoir l’âge requis ou soit parce que le taux de redoublement est très élevé»,indique le rapport. Une pression qui est particulièrement élevée dans les zones rurales où le taux brut a atteint 166,6%. Et ce sont les provinces du Haut-Ogooué, de la Nyanga, de l’Ogooué-Ivindo, de l’Ogooué-Lolo, et de l’Ogooué-Maritime, avec des chiffres qui ont franchi la barre de 180%.

Enfin, le niveau du taux net de scolarisation au primaire de 93,5% est la démonstration du chemin parcouru par le Gabon dans sa vision d’offrir une école pour tous à sa population. Laquelle s’inscrit dans la logique des Objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 4 qui est centré sur une éducation inclusive, équitable et de qualité.