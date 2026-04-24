Gabon : La Comilog propulse les résultats records du groupe Eramet au premier trimestre 2026

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Le géant minier et métallurgique Eramet a rendu publics, ce 23 avril 2026, ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice en cours. Le verdict est sans appel : le groupe affiche un chiffre d’affaires ajusté de 840 millions d’euros soit environ 551 milliards de FCFA, marquant une progression robuste de 13 % par rapport à l’année précédente.

Au cœur de cette réussite se trouve la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Dans un contexte de marché mondial particulièrement porteur, caractérisé par une remontée des cours du manganèse, la filiale gabonaise a fait preuve d’une excellence opérationnelle remarquable. À elle seule, l’activité manganèse a généré 464 millions d’euros sur le trimestre, soit plus de la moitié des revenus globaux du groupe.

Cette performance repose sur un binôme stratégique parfaitement huilé : la mine de Moanda et le réseau ferroviaire de la Setrag. Sur les trois premiers mois de l’année, ce sont 1,6 million de tonnes de minerai qui ont été transportées, une hausse de 16 % par rapport au premier trimestre 2025. Parallèlement, les volumes de vente ont grimpé de 10 %, portés par l’appétit insatiable des secteurs mondiaux de l’automobile et de la construction.

Des ambitions revues à la hausse pour 2026

Loin de se reposer sur ces acquis trimestriels, Eramet affiche des perspectives ambitieuses pour le reste de l’année. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels pour ses opérations en terre gabonaise, prévoyant de transporter entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes de minerai sur l’ensemble de l’exercice 2026.

Au-delà de l’extraction : La valorisation locale

Le partenariat entre le Gabon et Eramet franchit également une étape structurelle. Au-delà des exportations de minerai brut, le groupe réitère son engagement en faveur de la transformation locale via le Complexe Métallurgique de Moanda (CMM). Cette stratégie de valorisation, menée de concert avec les autorités gabonaises, vise à capter davantage de valeur ajoutée sur le territoire national. En maintenant une discipline stricte sur ses coûts de production (cash cost), la Comilog s’assure une rentabilité durable, consolidant ainsi la position du Gabon comme leader mondial incontournable du manganèse haute teneur.