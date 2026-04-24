A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon : La Comilog propulse les résultats records du groupe Eramet au premier trimestre 2026

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 16h28min
1 531 Temps de lecture 1 minute
Vue aérienne CIM de Comilog © D.R.
Ecouter l'article

Le géant minier et métallurgique Eramet a rendu publics, ce 23 avril 2026, ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice en cours. Le verdict est sans appel : le groupe affiche un chiffre d’affaires ajusté de 840 millions d’euros soit environ 551 milliards de FCFA, marquant une progression robuste de 13 % par rapport à l’année précédente.

Au cœur de cette réussite se trouve la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Dans un contexte de marché mondial particulièrement porteur, caractérisé par une remontée des cours du manganèse, la filiale gabonaise a fait preuve d’une excellence opérationnelle remarquable. À elle seule, l’activité manganèse a généré 464 millions d’euros sur le trimestre, soit plus de la moitié des revenus globaux du groupe.

Cette performance repose sur un binôme stratégique parfaitement huilé : la mine de Moanda et le réseau ferroviaire de la Setrag. Sur les trois premiers mois de l’année, ce sont 1,6 million de tonnes de minerai qui ont été transportées, une hausse de 16 % par rapport au premier trimestre 2025. Parallèlement, les volumes de vente ont grimpé de 10 %, portés par l’appétit insatiable des secteurs mondiaux de l’automobile et de la construction.

Des ambitions revues à la hausse pour 2026

Loin de se reposer sur ces acquis trimestriels, Eramet affiche des perspectives ambitieuses pour le reste de l’année. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels pour ses opérations en terre gabonaise, prévoyant de transporter entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes de minerai sur l’ensemble de l’exercice 2026.

Au-delà de l’extraction : La valorisation locale

Le partenariat entre le Gabon et Eramet franchit également une étape structurelle. Au-delà des exportations de minerai brut, le groupe réitère son engagement en faveur de la transformation locale via le Complexe Métallurgique de Moanda (CMM). Cette stratégie de valorisation, menée de concert avec les autorités gabonaises, vise à capter davantage de valeur ajoutée sur le territoire national. En maintenant une discipline stricte sur ses coûts de production (cash cost), la Comilog s’assure une rentabilité durable, consolidant ainsi la position du Gabon comme leader mondial incontournable du manganèse haute teneur.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 16h28min
1 531 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Gabon : l’Union européenne sponsor officiel du NewSpace Africa

24 avril 2026 à 17h38min

Gabon–Union européenne : vers un nouveau partenariat halieutique plus équilibré

24 avril 2026 à 17h19min

ANBG : des bourses d’études offertes pour étudier au Brésil

24 avril 2026 à 17h08min

Mairie de Libreville : Eugène Mba en fonction pour transcender les différences

24 avril 2026 à 16h47min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Souveraineté spatiale : le Gabon peut-il avoir son satellite ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Souveraineté spatiale : le Gabon peut-il avoir son satellite ?
[#Reportage ] Libreville : Eugène Mba fait son come back l’Hôtel de Ville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Libreville : Eugène Mba fait son come back l’Hôtel de Ville
[#Reportage ] Affaire Bilie By Nze : EPG dénonce un dossier politique et exige la libération de son président 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] EPG dénonce un dossier politique et exige la libération de son président
[#RevuedePresse] Revue de presse 23 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 23 Avril 2026
[#Journal] Le 12H30 du 23 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 23 Avril 2026
[#Reportage] Port-Gentil : lancement du chantier de réhabilitation des voiries urbaines 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Port-Gentil : lancement du chantier de réhabilitation des voiries urbaines
S'abonner
Bouton retour en haut de la page