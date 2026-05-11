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Loi sur les Partis politiques : l’Udis soumet son dossier de plus de 12 000 adhérents

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 mai 2026 à 15h15min
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Cynthia Lays Amorissani, présidente par intérim de l’Udis conduisant la délégation © GMT
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Un an après l’entrée en vigueur de la loi n°016/2025 du 27 juin 2025 relative aux partis politiques en République gabonaise, l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) a officiellement déposé son dossier de conformité auprès du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. La formation politique a convié la presse ce 11 mai 2026 afin de marquer cette étape administrative décisive dans son processus de régularisation. L’UDIS entend ainsi démontrer sa volonté de respecter les nouvelles exigences légales encadrant la création, l’organisation et le fonctionnement des partis politiques.

Prenant la parole devant les médias, Cynthia Lays Amorissani, présidente par intérim du parti a indiqué que le parti soumettait « un dossier complet » conformément aux dispositions de la nouvelle loi. Au total, plus d’une douzaine de cartons ont été remis au service courrier du ministère, illustrant l’ampleur des documents exigés par les autorités. Selon la direction du parti, ce dépôt constitue une étape essentielle pour permettre à l’UDIS de poursuivre légalement ses activités politiques dans le nouveau cadre institutionnel instauré par l’État.

Un dossier marqué par plus de 12 000 adhésions

Le dossier transmis aux autorités comprend plus de 12 000 fiches d’adhésion réparties sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’au sein de la diaspora gabonaise. Chaque adhésion est accompagnée d’un Numéro d’identification personnel (NIP), conformément aux nouvelles dispositions légales. L’UDIS affirme également avoir fourni la géolocalisation de son siège, ses statuts, son règlement intérieur, des documents bancaires et comptables, ainsi que les preuves de sa participation aux élections locales et législatives de 2025. Le projet de société du parti figure aussi parmi les pièces remises au ministère.

La loi sur les partis politiques impose désormais des critères de représentativité territoriale et de transparence administrative plus stricts aux formations politiques. À travers ce dépôt, le parti fondé par Hervé Patrick Opiangah cherche à se délier de tout entrave administrative et à consolider son implantation sur l’échiquier politique national. Le processus se poursuivra par l’examen du dossier par les services compétents de l’État, qui devront vérifier la conformité des pièces fournies avant toute validation définitive.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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