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Gabon : lancement du Registre social unique pour éradiquer la pauvreté

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 10 mai 2026 à 10h09min
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Une rencontre s’est tenue le jeudi 7 mai 2026 entre le ministre des Affaires sociales, Armande Longo épse Moulengui a tenu une rencontre, les experts de la Banque mondiale et le bureau de coordination nationale du Registre social unique (RSU). Occasion pour les parties prenantes de discuter sur la matérialisation de ce projet qui a pour objectif de doter le Gabon d’une base de données qui permettra d’identifier les ménages les plus vulnérables, nous apprend Gabonreview.  

Le Gabon et ses partenaires techniques ambitionnent d’éradiquer la pauvreté. C’est donc à la faveur d’une séance de travail que s’est effectué le bilan, qui visait à évaluer l’avancement du projet destiné la mise en place d’une base de données sociales du pays. En effet, pour le gouvernement, cet outil à terme permettra de déployer des politiques publiques plus ciblées et plus efficaces. Toute chose qui participera à l’autonomisation des personnes vulnérables. 

Le RSU un outil pour les GEF ! 

Selon l’expert en protection sociale à la Banque mondiale, Hugo Brousset  le RSU permettra à l’institution d’avoir une base de données intégrée pour identifier les ménages les plus vulnérables. Ce qui facilitera à long terme, l’accompagnement des autorités gabonaise dans la mise en place d’une politique sociale mieux structurée et donc plus inclusive aussi davantage orientée vers des résultats mesurables. Par ailleurs, la  Banque mondiale s’est engagée à soutenir cette initiative, précise Gabonreview. 

L’objectif à terme du Registre social unique (RSU) est d’éviter les doublons dans l’attribution des aides publiques et de renforcer l’efficacité des dispositifs d’assistance. « Le Registre social unique du Gabon permettra d’avoir une protection sociale intégrée qui part de la prise en charge sociale de la personne vulnérable jusqu’à son autonomisation, soit par une activité génératrice de revenu, soit par un système d’employabilité pour les jeunes », a indiqué coordinateur national du RSU, Hugues Mbadinga.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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