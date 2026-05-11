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Sommet Africa Forward : Oligui Nguema et Emmanuel Macron scellent un partenariat renouvelé à Nairobi

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 11 mai 2026 à 14h21min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue français Emmanuel Macron © D.R.
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En marge du Sommet Africa Forward qui se tient actuellement dans la capitale kenyane, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron. Cette rencontre bilatérale de haut niveau marque une étape décisive dans la redéfinition des liens historiques entre Libreville et Paris.

Loin des protocoles de pure forme, cet échange a permis de poser les jalons d’un partenariat « repensé », désormais fondé sur les principes de réciprocité et d’intérêt mutuel. Le Gabon, affirmant sa position d’acteur souverain, plaide pour une coopération économique équilibrée, privilégiant l’investissement productif et la création de valeur ajoutée sur le territoire national.

Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron ont passé en revue l’état d’avancement de plusieurs chantiers stratégiques. Selon le communiqué de la Présidence de la République Gabonaise, les discussions ont porté sur des secteurs vitaux tels que les infrastructures routières et ferroviaires; l’énergie et l’accès à l’eau potable et le développement industriel.

Le Chef de l’État a d’ailleurs insisté sur l’urgence d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle de ces projets, exigeant des « résultats mesurables et durables » pour les populations.

Le Gabon, un partenaire de confiance

Cette diplomatie gabonaise, décrite comme pragmatique et ouverte, place la transformation locale des ressources au cœur de son modèle de développement. Cette stratégie vise non seulement la souveraineté industrielle du pays, mais également une création massive d’emplois.

En s’affichant comme un pays « stable, réformateur et résolument tourné vers l’avenir », le Gabon renforce sa crédibilité sur la scène internationale. Cette posture lui permet de s’imposer comme un partenaire de confiance dans la nouvelle architecture des relations entre l’Afrique et l’Europe.

État des relations bilatérales : vers une ère nouvelle

À l’issue de cet entretien entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron, l’état des relations bilatérales entre le Gabon et la France semble entrer dans une phase de maturité renouvelée. Si les liens restent profonds, ils sont désormais dictés par une exigence de performance et de respect mutuel des souverainetés.

En se rencontrant sur le sol kényan, les deux chefs d’Etat démontrent que l’axe Libreville-Paris reste un pilier important, mais qu’il doit s’adapter aux aspirations d’émergence d’un Gabon qui entend désormais traiter d’égal à égal avec ses partenaires historiques.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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