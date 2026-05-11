Bob Marley, déjà 45 ans sans le prophète du peace and love !

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Si le 11 mai est souvent assimilé à la journée de consommation accrue de cannabis, la réalité est que cette date renvoie à un anniversaire de décès de l’icône de la musique Reggae. En effet, il y a jour pour jour 45 ans déjà que Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, a quitté la scène terrestre pour entrer dans l’immortalité. Pour la communauté rastafari, les mélomanes et les défenseurs de la paix, c’est l’ambassadeur de la paix et de lamour qui est célébré.

Décédé le 11 mai 1981, celui que l’on surnommait le « Prophète du Love » a dépassé les frontières de sa Jamaïque natale pour devenir une icône universelle. À travers des hymnes mélodieux et aux textes évocateurs comme « Redemption Song » ou « No Woman, No Cry », Bob Marley a su donner une image différente au genre musical reggae. Par ailleurs, cette musique est devenue un vecteur de lutte contre l’oppression et un un appel à l’unité humaine. 45 ans après sa disparition, son message de « One Love » résonne encore.

Bob Marley, la voix des sans voix !

Que vous soyez né avant ou après sa mort, il est possible qu’au moins une fois dans votre vie, vous ayez entendu sa musique. Mais, que dis-je son message de paix ? C’était un véritable disciple de l’amour qui avait compris que le temps sur terre est éphémère. On gagnerait à le bonifier en distillant de l’amour. Aimer son prochain peu importe la couleur de peau. De plus, il faut se lever contre l’injustice sociale et la décolonisation spirituelle. Autant de combats pour ce fils de gendarme blanc. Il a souffert de sa couleur claire dans l’enfance.

L’empreinte de Bob Marley sur la culture mondiale est colossale. Le Buffalo Soldier de son île jamaïcaine a imposé le reggae sur l’échiquier de la pop culture. Son look a imprégné une marque déposée pour la mode, le langage et les modes de pensée. Aujourd’hui, son visage orne aussi bien les murs des villes que ceux des villages les plus reculés. « Bobby » comme aimait l’appeler sa tendre Rita, est le symbole d’une résistance pacifique. Ce 11 mai, les hommages se multiplient de Kingston à Libreville. « Get Up, Stand Up »,son héritage est