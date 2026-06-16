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Mali : don de 6 millions FCFA de la diaspora vivant au Gabon à l’armée !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 14h51min
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Remise du don par la diaspora malienne du Gabon aux FaMa © D.R.
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La diaspora malienne vivant au Gabon a procédé, le vendredi 12 juin 2026, à la remise officielle d’un don financier de plus de 6 millions de francs CFA au profit des Forces Armées Maliennes (FAMa). Il s’agit d’un appui direct qui concourt à soutenir l’institution militaire dans ses missions régaliennes de protection des populations, de préservation des biens et de sauvegarde de l’intégrité territoriale du Mali.

Ce geste de reconnaissance et de patriotisme s’est concrétisé lors d’une cérémonie déroulée en présence du Colonel-major Yacouba Sanogo, conseiller stratégique et représentant du Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Division Elisée Jean Dao, ainsi que de hautes autorités administratives et coutumières. Ces Maliens de l’extérieur ont montré leur bravoure et le sacrifice des troupes déployées sur les différents théâtres d’opérations du pays.

La diaspora malienne en première ligne pour leur pays !

Lors de son allocution, Mohamed Diarra, dit « Zao », président de la diaspora malienne de Libreville, a remis le soutien indéfectible de sa communauté. Ce dernier a également observé une minute de silence en mémoire des civils et militaires tombés lors des attaques terroristes du 25 avril 2026. Non sans manquer de mentionner l’assaut contre la résidence de l’ancien ministre de la Défense, le Général d’Armée Sadio Camara. Pour lui « Nul autre que les Maliens eux-mêmes ne viendra bâtir le Mali ». 

En signe de gratitude pour cet apport significatif à la réponse aux défis sécuritaires contemporains, l’état-major a salué l’initiative. Le Colonel-major Yacouba Sanogo a ensuite remis un trophée honorifique au représentant de la diaspora. Un acte républicain qui scelle ainsi l’union entre l’armée et ses compatriotes installés à l’étranger. Un modèle de patriotisme qui devrait faire école chez les peuples africains qui vivent hors de la superficie de leur pays. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 14h51min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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