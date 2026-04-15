Rwanda : Oligui Nguema attendu à Kigali à l’Africa CEO Forum 2026

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La capitale rwandaise s’apprête à devenir, les 14 et 15 mai prochains, l’épicentre du capitalisme africain. Pour sa 13e édition, l’Africa CEO Forum accueillera un invité de marque : le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont la participation confirme l’ambition diplomatique et économique du Gabon sur la scène continentale.

Placé sous le thème provocateur « Scale or fail : pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces », ce sommet de haut niveau réunira plus de 2 000 décideurs venus de 75 pays. Le chef de l’État y figurera en tête d’affiche aux côtés de ses homologues Paul Kagame du Rwanda et Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, ainsi que de Premiers ministres influents tels que l’Ivoirien Robert Beugré Mambé.

Un plaidoyer pour l’unité économique

L’objectif de cette grand-messe, co-organisée par Jeune Afrique Media Group et la Société financière internationale (IFC), est clair : pousser l’Afrique à dépasser ses frontières nationales pour créer des géants économiques capables de rivaliser mondialement. Comme le souligne Amir Ben Yahmed, président du Forum, l’Afrique doit délaisser les réflexes de simple patriotisme économique pour embrasser une ambition plus vaste.

Pour le Gabon, cette tribune est une occasion stratégique de discuter des trois leviers identifiés par le forum notamment les investissements transfrontaliers partagés ; l’intégration des infrastructures régionales et l’harmonisation réglementaire.

Le gratin de la finance et de l’industrie

Au-delà des cercles politiques, le président Brice Clotaire Oligui Nguema aura l’opportunité d’échanger avec les figures de proue de l’économie africaine. Des capitaines d’industrie comme Aliko Dangote et James Mwangi, ainsi que des dirigeants d’institutions multilatérales telles que la Banque africaine de développement (BAD) et l’IFC, ont déjà confirmé leur présence.

Dix ans après le lancement des négociations sur la ZLECAf, le rendez-vous de Kigali ambitionne de transformer les discours panafricains en engagements concrets. Pour Libreville, il s’agit de s’assurer que le Gabon ne reste pas en marge de l’émergence de ces futurs champions continentaux.