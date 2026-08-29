Makokou : Jean Valentin Leyama oppose la «fête de la Libération» aux difficultés des étudiants boursiers

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Alors que Makokou accueille les festivités marquant le troisième anniversaire de la Fête de la Libération, Jean Valentin Leyama interpelle les autorités sur la situation des étudiants gabonais boursiers. Dans une sortie particulièrement critique, l’ancien député de la Transition estime que les célébrations organisées dans l’Ogooué-Ivindo contrastent avec les difficultés rencontrées par des étudiants au Gabon et à l’étranger, dont il affirme que les frais de scolarité et les allocations accusent plusieurs mois de retard.

À quelques heures des célébrations du 30 août 2026, la critique vient déplacer le débat du terrain symbolique vers celui des priorités budgétaires et sociales. Pour Jean Valentin Leyama, homme politique et ancien député de la Transition, commémorer la « restauration de la dignité des Gabonais » devrait également conduire les pouvoirs publics à s’interroger sur la situation de la jeunesse estudiantine. Une interpellation formulée sur un ton volontairement acerbe, dans un contexte où la prise en charge des étudiants boursiers demeure un sujet particulièrement sensible.

« Ayez une pensée pour les milliers d’étudiants »

« Vous qui faites la fête et la bamboula à Makokou aux grands frais du contribuable, pour le troisième anniversaire de la restauration de la dignité des Gabonais, ayez une pensée pour les milliers d’étudiants au Gabon et à l’Étranger dont les scolarités ne sont pas payées et les bourses non virées depuis plusieurs mois », lance Jean Valentin Leyama.

L’ancien parlementaire affirme que ces retards exposeraient certains bénéficiaires « au renvoi de leurs établissements d’études et à l’expulsion de leurs logements ». Des affirmations dont il ne chiffre cependant ni le nombre précis d’étudiants concernés, ni le montant des impayés dans cette déclaration. Elles remettent néanmoins au centre du débat la régularité du financement des bourses et de la prise en charge des frais de scolarité par l’État.

La question des priorités publiques posée

Au-delà de la situation estudiantine, Jean Valentin Leyama établit explicitement un parallèle entre les dépenses consacrées aux festivités de Makokou et les obligations sociales de l’État. Son expression « aux grands frais du contribuable » traduit une critique de l’allocation des ressources publiques, même si aucun montant relatif au coût de l’organisation de cette troisième édition de la Fête de la Libération n’est avancé dans son propos.

La charge est d’autant plus politique que la célébration du 30 août renvoie directement au renversement du régime d’Ali Bongo en 2023 et aux promesses de rupture qui ont accompagné l’arrivée des militaires au pouvoir. Trois ans après, l’ancien député de la Transition semble ainsi inviter à mesurer la « restauration de la dignité » non seulement à travers les commémorations et les infrastructures inaugurées, mais également à l’aune de la capacité de l’État à honorer ses engagements envers les étudiants.

« Amusez-vous bien », une pique adressée aux autorités

Jean Valentin Leyama termine d’ailleurs son message par une formule sans équivoque : « Amusez-vous bien. Merci. » Une conclusion sarcastique qui résume la contradiction qu’il entend mettre en évidence entre l’ambiance festive attendue à Makokou et les difficultés financières qu’il attribue à une partie des étudiants gabonais.

Cette sortie pose finalement une question qui dépasse la seule polémique autour des festivités : celle de la hiérarchisation des dépenses publiques. Si la Fête de la Libération entend symboliser une rupture avec les pratiques du passé et la restauration de la dignité nationale, la situation des étudiants constitue, elle aussi, un terrain sur lequel cette ambition est appelée à produire des résultats tangibles.