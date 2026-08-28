Makokou : 17 tonnes de poissons à prix réduits pour célébrer la Fête de la Libération

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En marge des célébrations de la Fête de la Libération, le ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue déploie la 5ᵉ édition de sa foire itinérante aux poissons ces vendredi 28 et samedi 29 août 2026. C’est le Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Makokou (CAPAMAK) qui sert de cadre à cette grande opération commerciale et sociale.

Après des étapes remarquées à Libreville, Oyem, Tchibanga, Mouila et Lambaréné, ce rendez-vous de proximité pose ses valises dans le nord-est du pays. Il s’agit déjà de la deuxième édition organisée spécifiquement dans le cadre des festivités nationales de la Libération. À travers cette simultanéité, le gouvernement entend lier les commémorations républicaines à des actes concrets ayant un impact direct sur le quotidien des citoyens.

Cette initiative s’inscrit au cœur de la stratégie gouvernementale de lutte contre la vie chère. En raccourcissant le circuit de distribution, les autorités cherchent à préserver le pouvoir d’achat des ménages tout en offrant une vitrine et un soutien direct aux acteurs de la pêche artisanale gabonaise.

Le poisson local accessible à toutes les bourses

Pour approvisionner les étals de Makokou, les services de l’Économie Bleue ont vu les choses en grand : 17 tonnes de produits halieutiques, pêchés exclusivement dans les eaux territoriales, sont mises à la disposition des habitants. La variété est au rendez-up : capitaines, mérous, bars, mâchoirons, disques, thons, carpes, bécunes ou encore maquereaux seront proposés au grand public.

L’argument majeur de cette foire reste son accessibilité financière. Avec un prix de départ fixé à 1 000 francs CFA le kilogramme, le dispositif de vente directe permet aux foyers de s’approvisionner en produits frais et de qualité sans grever leur budget.

Cap sur la sécurité alimentaire et l’économie bleue

Au-delà de l’aspect ponctuel de la vente à prix modéré, cette halte ogivine matérialise une vision plus large. Le ministère de la Mer entend réaffirmer sa détermination à garantir la sécurité alimentaire du pays en valorisant les ressources nationales.

La promotion d’une économie bleue durable et la structuration de la pêche artisanale apparaissent ainsi comme des leviers majeurs pour générer de la valeur ajoutée locale. Pour les ménages de Makokou, cette opération arrive à point nommé pour garnir les assiettes en cette période de festivités.