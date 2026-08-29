Affaire du bébé mort à Nyali : la diaspora malienne en attente des conclusions de l’enquête

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Deux jours après la mort tragique d’un nourrisson de neuf mois au carrefour Nyali dans le 5ème arrondissement de Libreville, le Haut Conseil des Maliens du Gabon (HCMG) est monté au créneau. Par la voix de son premier vice-président et président par intérim, Amara Diarra, la diaspora malienne a appelé la communauté à la retenue, tout en exigeant que l’enquête ouverte fasse toute la lumière sur ce drame.

Le 26 août 2026, le nourrisson, souffrant d’une forte fièvre et de vomissements, était transporté en urgence par ses parents vers l’hôpital de la Coopération égypto-gabonaise. Selon le témoignage du père recueilli par le HCMG, leur véhicule aurait été retenu pendant plusieurs dizaines de minutes à un poste de contrôle routier au carrefour Nyali. Arrivé trop tard à l’hôpital, le décès de l’enfant n’a pu qu’être constaté.

Un accompagnement de la famille et un suivi diplomatique

Dès l’annonce du drame, le bureau exécutif du HCMG s’est rendu auprès de la famille endeuillée. « Notre priorité est d’abord d’accompagner les proches, d’apaiser les esprits et d’établir précisément les faits », a déclaré Amara Diarra.

Ces éléments doivent être transmis au ministère malien des Maliens établis à l’extérieur ainsi qu’à l’ambassade du Mali au Gabon afin d’assurer un suivi officiel de l’affaire.

Laisser la justice établir les responsabilités

Tout en relayant la version des parents, Amara Diarra a insisté sur le respect des procédures légales : « Nous devons laisser les autorités compétentes établir les circonstances exactes du décès. Dans une société organisée, nul ne peut se substituer à la justice. »

Le président par intérim a également tenu à saluer la solidarité des riverains de Beau-Séjour et l’intervention des responsables de la Police nationale qui ont escorté la famille et les représentants de la communauté jusqu’à l’hôpital.

Appel à la retenue

Face à l’émotion et à la colère suscitées par cette affaire, le responsable communautaire a réitéré son appel à la sérénité : « La force doit rester à la loi. On ne se rend pas justice soi-même. »

Alors que la dépouille du nourrisson a été transférée à la morgue, la diaspora malienne attend désormais les conclusions de l’enquête pour situer formellement les responsabilités. En conclusion, Amara Diarra a adressé, au nom du Haut Conseil et de son président Habib Sylla, ses condoléances à la famille éprouvée et à l’ensemble de la communauté.

Francise Nleme Meye, journaliste stagiaire