SOCIETE

Affaire du bébé mort à Nyali : la diaspora malienne en attente des conclusions de l’enquête

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 août 2026 à 10h53min
1 675 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Attroupement au poste de contrôle le jour du drame © D.R.
Ecouter l'article

Deux jours après la mort tragique d’un nourrisson de neuf mois au carrefour Nyali dans le 5ème arrondissement de Libreville, le Haut Conseil des Maliens du Gabon (HCMG) est monté au créneau. Par la voix de son premier vice-président et président par intérim, Amara Diarra, la diaspora malienne a appelé la communauté à la retenue, tout en exigeant que l’enquête ouverte fasse toute la lumière sur ce drame.

Le 26 août 2026, le nourrisson, souffrant d’une forte fièvre et de vomissements, était transporté en urgence par ses parents vers l’hôpital de la Coopération égypto-gabonaise. Selon le témoignage du père recueilli par le HCMG, leur véhicule aurait été retenu pendant plusieurs dizaines de minutes à un poste de contrôle routier au carrefour Nyali. Arrivé trop tard à l’hôpital, le décès de l’enfant n’a pu qu’être constaté.

Un accompagnement de la famille et un suivi diplomatique

Dès l’annonce du drame, le bureau exécutif du HCMG s’est rendu auprès de la famille endeuillée. « Notre priorité est d’abord d’accompagner les proches, d’apaiser les esprits et d’établir précisément les faits », a déclaré Amara Diarra.

Ces éléments doivent être transmis au ministère malien des Maliens établis à l’extérieur ainsi qu’à l’ambassade du Mali au Gabon afin d’assurer un suivi officiel de l’affaire.

Laisser la justice établir les responsabilités

Tout en relayant la version des parents, Amara Diarra a insisté sur le respect des procédures légales : « Nous devons laisser les autorités compétentes établir les circonstances exactes du décès. Dans une société organisée, nul ne peut se substituer à la justice. »

Le président par intérim a également tenu à saluer la solidarité des riverains de Beau-Séjour et l’intervention des responsables de la Police nationale qui ont escorté la famille et les représentants de la communauté jusqu’à l’hôpital.

Appel à la retenue

Face à l’émotion et à la colère suscitées par cette affaire, le responsable communautaire a réitéré son appel à la sérénité : « La force doit rester à la loi. On ne se rend pas justice soi-même. »

Alors que la dépouille du nourrisson a été transférée à la morgue, la diaspora malienne attend désormais les conclusions de l’enquête pour situer formellement les responsabilités. En conclusion, Amara Diarra a adressé, au nom du Haut Conseil et de son président Habib Sylla, ses condoléances à la famille éprouvée et à l’ensemble de la communauté.

Francise Nleme Meye, journaliste stagiaire

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 août 2026 à 10h53min
1 675 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : à Eyouga et Ondili, Miène Rite Simba transforme son attachement au village en engagement pour l’éducation

29 août 2026 à 10h39min

Gabon : avec 292 652 habitants, l’Ogooué-Maritime reste un puissant pôle démographique hors de Libreville

29 août 2026 à 10h29min

Ogooué-Ivindo : des kits scolaires distribués par Ma Bannière !

28 août 2026 à 19h30min

Gabon : Booué désormais dotée d’un hôpital départemental moderne

28 août 2026 à 19h13min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page