Gabon : avec 292 652 habitants, l’Ogooué-Maritime reste un puissant pôle démographique hors de Libreville

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Avec 292 652 habitants sur les 3 518 621 recensés au Gabon en 2026, l’Ogooué-Maritime, communément désignée comme le G8, se positionne comme la troisième province la plus peuplée du pays. Elle arrive derrière l’Estuaire, qui concentre 2 184 908 habitants, et le Haut-Ogooué, crédité de 297 100 habitants. À seulement 4 448 habitants du G2, le G8 confirme ainsi son statut de grand bassin démographique national. Une position largement portée par Port-Gentil, capitale économique historique du pays, mais qui pose également la question du développement des autres territoires de la province.

Les résultats du Recensement général de la population et du logement (RGPL) 2026 dessinent une géographie gabonaise profondément déséquilibrée, mais permettent également d’identifier quelques pôles capables de faire contrepoids à l’Estuaire. Avec environ 8,3 % de la population nationale, l’Ogooué-Maritime appartient incontestablement à cette catégorie.

Son poids économique, notamment dans les hydrocarbures et les activités industrielles, explique en partie cette attractivité. Mais derrière les chiffres provinciaux se pose une autre problématique : celle de la concentration des populations et des opportunités autour de Port-Gentil.

Port-Gentil, locomotive démographique du G8

Le poids de l’Ogooué-Maritime est indissociable de Port-Gentil. Pendant plusieurs décennies, le développement de l’industrie pétrolière a attiré travailleurs, entreprises, sous-traitants et familles vers la capitale économique. Cette activité a contribué à constituer un bassin d’emplois suffisamment important pour limiter, davantage que dans certaines autres provinces, l’attraction exclusive de Libreville.

Cette situation montre combien l’emploi demeure déterminant dans la répartition territoriale de la population. Là où existent des entreprises, des investissements, des infrastructures et des perspectives professionnelles, les populations ont davantage de raisons de rester ou de s’installer. Le G8 constitue à ce titre un exemple intéressant pour une politique nationale de rééquilibrage démographique.

Diversifier au-delà du pétrole

Cette relative solidité démographique ne doit cependant pas masquer la dépendance historique de l’économie provinciale aux hydrocarbures. L’enjeu consiste désormais à transformer Port-Gentil et sa périphérie en un bassin économique plus diversifié, capable de créer des emplois dans l’industrie, la logistique, la pêche, la transformation des produits halieutiques, les services et l’entrepreneuriat.

Une telle diversification permettrait notamment d’offrir davantage de perspectives à une jeunesse qui ne peut dépendre exclusivement des emplois directs ou indirects du secteur pétrolier. Elle suppose également des investissements dans la formation professionnelle afin d’adapter les compétences aux nouveaux métiers susceptibles d’émerger dans la province.

Développer aussi le reste de l’Ogooué-Maritime

Le défi du G8 consiste également à éviter qu’un déséquilibre interne ne reproduise, à l’échelle provinciale, celui observé entre Libreville et l’intérieur du Gabon. Omboué, Gamba, Mandji et les autres localités doivent pouvoir bénéficier d’infrastructures, de services publics et d’activités économiques capables de maintenir leurs populations.

Routes, transport maritime et fluvial, électricité, eau potable, couverture numérique, santé et formation constituent à cet égard des leviers essentiels. La richesse produite dans la province doit contribuer à structurer durablement l’ensemble de son territoire et pas uniquement son principal centre urbain.

292 652 habitants, un contrepoids à consolider

Avec 292 652 habitants, l’Ogooué-Maritime dispose finalement de l’un des rares bassins démographiques susceptibles de contribuer à un Gabon moins polarisé autour du Grand Libreville. Son défi n’est donc pas seulement de conserver sa population, mais de convertir durablement son poids économique en attractivité territoriale.

À seulement quelques milliers d’habitants du Haut-Ogooué, le G8 rappelle surtout une évidence : lorsque l’activité économique et l’emploi existent dans une province, celle-ci dispose de meilleurs arguments pour retenir sa population. Pour l’État, consolider Port-Gentil tout en développant les autres localités de l’Ogooué-Maritime constitue donc autant une politique économique qu’une véritable stratégie d’aménagement du territoire.