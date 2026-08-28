Luc Bengone Nsi : «Après le 30 août 2023, le Gabon aurait dû ouvrir une nouvelle page de son histoire»

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Après trois années d’une observation stricte du régime de transition issu du coup de force du 30 août 2023, le Mouvement de redressement national (MORENA) sort enfin de sa réserve. Au lendemain du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon, le président fondateur du parti, Luc Bengone Nsi, a livré une allocution sans concession, appelant à un « ressaisissement et au redressement national ».

Jusqu’ici en retrait pour évaluer les méthodes des nouvelles autorités, la formation historique estime désormais que le bilan impose une prise de parole ferme. L’enthousiasme suscité par la chute de l’ancien régime ne doit plus occulter la réalité démocratique et économique. Selon Luc Bengone Nsi, l’euphorie ambiante a « émoussé notre capacité collective à la vigilance ».

Le leader politique dénonce l’illusion d’une rupture qui peinerait à se concrétiser dans le quotidien des citoyens, soulignant que la gestion du pays semble à nouveau confisquée. Rejetant toute idée de soumission à une figure providentiel, le MORENA rappelle fermement sa vision de l’exercice du pouvoir. « Le pouvoir n’est pas une récompense pour un chasseur qui aurait trouvé du gibier. Il n’est pas un privilège personnel, il est une mission temporaire confiée au nom de la Nation. », a martelé Luc Bengone Nsi.

Vigilance démocratique et péril économique

Le cœur de la critique du MORENA porte sur la préservation des acquis démocratiques et de l’État de droit, alors que des projets de réforme menacent de restreindre le cadre d’action de la classe politique. Face à ces menaces de recul, le parti rappelle que la diversité des opinions demeure un pilier inviolable car selon lui « le pluralisme politique n’est pas une faveur accordée par le pouvoir, il est une composante essentielle de la démocratie. »

Parallèlement aux libertés publiques, la situation socio-économique suscite de vives inquiétudes. Inflation, dégradation des services de santé et essor du chômage sapent le quotidien de la population. Luc Bengone Nsi pointe du doigt l’explosion de la dette publique, approchant les 9 000 milliards de Francs CFA, ainsi que des choix budgétaires déconnectés de la réalité qui étouffent les PME locales et affaiblissent le tissu économique.

Un appel à l’éveil citoyen

S’adressant directement au peuple gabonais, le président du MORENA exhorte les citoyens à rester actifs dans le contrôle de l’action publique. La démocratie, rappelle-t-il, ne saurait se cantonner aux échéances électorales ou aux déclarations d’intention. Elle exige un engagement continu pour empêcher le retour des travers du passé, tels que le clientélisme ou le culte de la personnalité.

Face à des attentes déçues trois ans après le tournant de 2023, le verdict du parti demeure sans équivoque : « Le Gabon mérite mieux, le peuple gabonais mérite mieux. » Un appel vibrant à la lucidité collective pour transformer les promesses de changement en une réalité durable.