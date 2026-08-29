Gabon : à Eyouga et Ondili, Miène Rite Simba transforme son attachement au village en engagement pour l’éducation

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À quelques jours de la rentrée scolaire, Miène Rite Simba, originaire d’Eyouga et enseignante au Canada, a mené une action sociale et éducative en faveur des enfants d’Eyouga et d’Ondili, deux villages du canton d’Enkoro, dans le département de la Lékabi-Léwolo. Après le nettoyage et le débroussaillage de l’École de la Réunification, son équipe et elle ont procédé à la distribution de kits scolaires à l’ensemble des élèves de l’établissement. Une initiative née à la fois de son attachement à son village et d’un appel à davantage d’implication des ressortissants dans le développement de leurs localités d’origine.

Pour Miène Rite Simba, le retour à Eyouga revêt également une dimension personnelle. Elle explique y être revenue pour honorer la mémoire de son frère, feu le colonel Simba Guy Léonce, auquel le président de la République avait lui-même rendu hommage lors d’une visite officielle dans la localité. Une visite au cours de laquelle des maisons neuves avaient également été remises à des familles d’Eyouga-Ondili. Au-delà de ces réalisations, elle dit avoir retenu du message présidentiel une invitation à revenir vers les villages, à y investir et à contribuer directement à leur développement.

Une école nettoyée avant la rentrée

C’est dans cet esprit que Miène Rite Simba et son équipe ont choisi d’intervenir à l’École de la Réunification. Les travaux ont notamment consisté à débroussailler et nettoyer l’établissement afin d’offrir aux élèves un environnement plus convenable à l’approche de la reprise des cours. Une implication particulière pour cette enseignante installée au Canada puisqu’elle affirme avoir elle-même fréquenté cette école durant son enfance.

« Cette école, je l’ai connue de l’intérieur : j’y ai moi-même étudié. Alors, y revenir aujourd’hui pour améliorer le cadre d’apprentissage des enfants, c’est un geste qui me touche profondément », explique-t-elle. Une manière de transformer le lien affectif avec son territoire d’origine en intervention concrète au bénéfice d’une nouvelle génération.

Des kits scolaires adaptés aux effectifs

L’action s’est poursuivie avec la distribution de fournitures scolaires aux enfants d’Eyouga et d’Ondili. Selon Miène Rite Simba, l’opération a été organisée à partir des effectifs réels de l’établissement afin d’adapter les dotations aux différents niveaux. Cartables, cahiers, trousses, gourdes, ardoises, crayons et craies ont ainsi été remis aux élèves.

« De petits gestes, mais qui ouvrent de grandes portes », résume la bienfaitrice. Derrière la distribution de fournitures se pose en effet une problématique plus large : celle des conditions d’apprentissage dans les établissements scolaires ruraux et de la capacité des communautés à compléter, sans s’y substituer, l’action des pouvoirs publics.

Faire de la diaspora une force pour les villages

Installée professionnellement au Canada, Miène Rite Simba veut surtout faire de cette initiative un message adressé aux Gabonais établis loin de leurs localités d’origine. « Où que l’on se trouve dans le monde, chacun peut contribuer à la vie et au développement de son village », souligne-t-elle, précisant que son engagement demeure « avant tout social, éducatif et communautaire ».

L’initiative d’Eyouga-Ondili illustre ainsi ce que pourrait apporter une mobilisation plus structurée des ressortissants et de la diaspora au développement local : réhabilitation d’écoles, soutien aux élèves, projets communautaires ou accompagnement d’activités économiques. Sans exonérer l’État de ses responsabilités, ces engagements individuels peuvent contribuer à recréer un lien entre ceux qui sont partis et les territoires dont ils sont originaires.

« Qu’allez-vous faire pour votre village ? »

Miène Rite Simba insiste enfin sur la dimension collective de l’opération et remercie son équipe pour « sa mobilisation, sa proactivité et son engagement ». Elle présente son action moins comme une œuvre ponctuelle de bienfaisance que comme une manière de « transmettre ce que [j’ai] reçu » et de soutenir les enfants de sa communauté.

Son message se termine d’ailleurs par une interpellation qui dépasse Eyouga et Ondili : « Et vous, où que vous soyez, qu’allez-vous faire pour votre village ? » Dans un Gabon confronté au dépeuplement d’une partie de son intérieur, la question renvoie chacun à son attachement au territoire, mais rappelle surtout que cet attachement prend une autre dimension lorsqu’il se transforme en actions concrètes au bénéfice des communautés.