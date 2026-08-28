Rentrée scolaire 2026-2027 : les établissements se préparent à l’accueil des élèves

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À quelques jours de la rentrée des classes, prévue le 7 septembre 2026, les établissements scolaires s’activent pour préparer l’arrivée des élèves. Au lycée Jean-Hilaire Aubame-Eyeghe, l’ambiance est active. Plusieurs dispositions sont prises pour améliorer les conditions d’accueil avant la reprise des cours. C’est le constat fait sur le terrain par Gabon Média Time, mardi 25 août 2026.

Dans le cadre des préparatifs, la direction de l’établissement s’appuie notamment sur la note du secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, datée du 18 août 2026, relative à l’entretien des établissements scolaires. « Pour évoquer le programme d’entretien de l’établissement, nous allons dire que nous nous en tenons à la note de Monsieur le Secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, qui date du 18 août 2026 et qui nous instruisait d’entretenir les établissements », a indiqué Gaston Otoghe Nze, proviseur du lycée Jean-Hilaire Aubame-Eyeghe.

Des mesures pour une rentrée dans de bonnes conditions

Des opérations de nettoyage sont ainsi prévues au sein de l’établissement. Elles concernent notamment les espaces extérieurs et les salles de classe. « J’ai demandé à mon personnel de venir ce matin. Nous allons faire la coupe de l’herbe et, d’ici demain ou jeudi, nous allons nettoyer les salles de classe avec le personnel d’appui », a-t-il expliqué. La direction procède également à des travaux de peinture sur certains bâtiments. Ces travaux sont réalisés avec le matériel restant des opérations effectuées en amont du baccalauréat 2026.

« Nous avons également commencé à repeindre certains bâtiments. Pour ces travaux, nous utilisons le reste de la peinture qui avait servi à préparer les salles de classe pour le baccalauréat 2026 », a précisé Gaston Otoghe Nze. Sur le plan sécuritaire, le lycée bénéficie également de la présence d’une unité de police scolaire. Celle-ci contribue à renforcer la surveillance de l’établissement pendant les heures de cours.

« Nous avons plus d’une trentaine d’agents de police qui essaient d’être présents autour de l’établissement pendant les heures de cours », a indiqué le proviseur. L’objectif de ces préparatifs est de réunir les conditions nécessaires pour une bonne reprise des cours, mais aussi de recevoir les élèves dans les meilleures dispositions pour réussir leur année scolaire. Un défi qui concerne désormais l’ensemble des établissements du pays, attendus au rendez-vous du 7 septembre prochain.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire