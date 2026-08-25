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Programme des festivités du 30 août 2026 dans la province de l’Ogooué-Ivindo

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 25 août 2026 à 14h17min
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Une vue de la ville de Makokou © D.R.
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Dans le cadre des festivités commémoratives du 30 août, le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, effectuera un séjour dans la province de l’Ogooué-Ivindo du 27 au 31 août 2026.

Le Chef de l’État rejoindra la province par voie terrestre le jeudi 27 août avant de prendre part à plusieurs séquences officielles.

Jeudi 27 août 2026

  • 14h00 : Arrivée du Président de la République par voie terrestre dans la province par le village Hiyoko-Milieu.
    • Mise en place d’un piquet d’honneur.
    • Accueil en présence du Gouverneur de la province, du Président du Conseil Départemental, du Chef d’État-Major Particulier du Président de la République et des responsables militaires régionaux.
  • 16h00 : Arrivée à Makokou.
    • Deuxième arrêt au pont Limbomba, lieu historique de la révolte des femmes en 2023.
    • Honneur militaire rendu au Chef de l’État en présence des autorités républicaines, parlementaires, militaires et locales.
    • Départ du convoi pour le palais présidentiel de Makokou.

Vendredi 28 août 2026

  • 10h00 – 11h30 : Départ pour Booué.
    • Inauguration du commissariat de Booué : discours du maire, discours du commandant en chef de la police nationale, visite des lieux.
  • 12h00 : Ovan.
    • Inauguration de la mairie d’Ovan : discours du maire, coupure du ruban et visite des lieux.
  • 14h00 : Mékambo.
    • Inauguration de la mairie de Mékambo, inauguration de la salle polyvalente, inauguration du marché de Mékambo : discours du maire, discours de la représentante des femmes commerçantes, coupure du ruban et visite des lieux.
  • Fin d’après-midi : Retour du Président de la République à Makokou.

Samedi 29 août 2026

  • 10h00 : Inauguration du bâtiment administratif.
    • Honneur militaire, mot de bienvenue du maire, discours du gouverneur, coupure du ruban et visite des locaux.
  • 11h00 – 13h30 :
    • Inauguration de la BCEG : discours du ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, coupure du ruban, visite des lieux.
    • Inauguration de l’hôtel Ivindo Palace : discours du ministre en charge du Tourisme, coupure du ruban et visite des lieux.
  • 14h00 – 15h00 : Inauguration du marché de Makokou.
    • Discours de la représentante des femmes commerçantes, discours du ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, coupure du ruban, visite du marché.
  • 15h30 – 16h30 : Inauguration du lycée Maïga.
    • Discours du directeur du Prytanée militaire, discours du ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, coupure du ruban, visite des locaux du lycée.
    • Visite des logements destinés aux cadres et fils de la province : discours du ministre en charge de l’Habitat.
  • 17h00 : Pose de la première pierre du bâtiment administratif de la direction d’Ivindo Iron.
    • Discours d’engagement de l’opérateur.
  • 18h00 : Fin des activités officielles de la journée.
  • 19h45 : Discours à la Nation du Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, suivi d’un décryptage dudit discours par les médias et autres personnalités locales.

Dimanche 30 août 2026 : Célébration de la Fête de la Libération

  • 09h00 : Début de la cérémonie officielle.
  • 09h15 : Revue des troupes, honneur au drapeau, arrivée et installation de la Première Dame Zita Oligui Nguema à la tribune officielle, arrivée et installation du Président de la République à la tribune officielle, cérémonie de décoration.
  • 09h30 : Début du défilé militaire et civil, suivi d’une parade culturelle mettant à l’honneur les traditions et la diversité culturelle de la province de l’Ogooué-Ivindo.
  • 14h30 : Fin du défilé.
  • 15h30 : Finale de football de la Coupe de la Libération.
  • 20h00 : Dîner de gala offert par le couple présidentiel à la salle polyvalente de l’hôtel Belinga.
  • 23h30 : Fin de la soirée.

Lundi 31 août 2026

  • Retour du Président de la République à Libreville.

Fait à Libreville, le 24 août 2026.

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