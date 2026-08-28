Fête de la Libération  : Oligui Nguema accueilli dans la ferveur à Makokou

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L’atmosphère était aux grands jours ce jeudi soir dans le chef-lieu de l’Ogooué-Ivindo. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une arrivée remarquée à Makokou, marquant le coup d’envoi d’un séjour très attendu dans le nord-est du pays.

C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que le chef de l’État a foulé le sol ogivin. Dès son entrée sur la rive gauche de la ville, une haie d’honneur impressionnante l’attendait. L’autorité administrative locale, incarnée par le gouverneur de la province, Christiane Leckat, était en première ligne pour souhaiter la bienvenue au président. Plusieurs membres du gouvernement avaient également fait le déplacement, parmi lesquels Germain Biahodjow, ministre de la Communication et fils de la région.

Au-delà du protocole officiel, c’est surtout la forte mobilisation populaire qui a marqué les premières minutes de cette visite. Une foule compacte s’est rassemblée le long de l’axe principal pour acclamer le chef de l’Exécutif.

Dialogue direct et mémoire des luttes locales

Refusant de traverser la ville dans le simple confort de son cortège, Brice Clotaire Oligui Nguema a marqué une halte hautement symbolique au niveau du pont de l’Ivindo. Le président s’est invité au milieu des femmes rassemblées sur la rive gauche pour échanger directement avec elles.

Ce choix de lieu ne doit rien au hasard. C’est précisément sur ce pont qu’en 2023, ces mêmes femmes avaient érigé des barricades pour crier leur colère et dénoncer la destruction répétée de leurs cultures vivrières. En s’arrêtant à cet endroit stratégique, le chef de l’État a adressé un signal fort d’écoute et de proximité envers des populations souvent confrontées aux difficultés du quotidien.

Cap sur la Journée de la Libération

Après cet intense bain de foule, le président de la République a poursuivi son itinéraire à pied jusqu’à la place des fêtes. Un parcours pédestre qui lui a permis de prendre le pouls de la cité avant d’inspecter brièvement les aménagements de la tribune officielle.

Ce déplacement présidentiel s’inscrit dans un contexte particulier : Makokou a été choisie pour abriter la célébration de la troisième édition de la Journée de la Libération, prévue ce dimanche 30 août. Les festivités du week-end s’annoncent d’ores et déjà intenses dans la capitale provinciale.