Mairie de Libreville : un excédent budgétaire de plus d’un milliard de FCFA pour l’exercice 2025

Ecouter l'article

Sous la direction de l’édile de la capitale, Eugène M’Ba, et en présence de Marie-Françoise Dikoumba, gouverneur de la province de l’Estuaire, le Conseil municipal s’est réuni en session ordinaire. À l’ordre du jour : l’examen minutieux du compte administratif et de gestion de la commune pour l’exercice écoulé.

Cette rencontre, largement a offert aux conseillers municipaux l’opportunité de disséquer la trajectoire financière de l’année 2025. Recettes perçues, dépenses engagées et actions de terrain : rien n’a été laissé au hasard.

C’est le maire lui-même qui a rappelé l’importance de cet exercice, soulignant que la continuité du service public exige une reddition de comptes irréprochable. Le Bureau du Conseil s’est donc plié de bonne grâce à cette obligation, justifiant chaque arbitrage budgétaire validé en amont par la Commission ad hoc de la Délégation Spéciale.

Initialement arrêté à un peu plus de 25,6 milliards de FCFA après l’injection d’un budget additionnel de 500 millions de FCFA, le budget primitif a finalement débouché sur une excellente surprise. Les chiffres présentés affichent en effet un résultat de gestion largement positif, l’excédent budgétaire se chiffrant précisément à 1 311 527 394 FCFA. Une bouffée d’oxygène financière qui témoigne d’une maîtrise rigoureuse des deniers publics.

Cap sur la modernisation urbaine

Au-delà de cette performance comptable saluée par l’assemblée, les conseillers se sont penchés sur l’avenir infrastructurel de la ville. Les discussions ont ainsi mené à la signature d’une convention de concession visant à régulariser la construction et l’exploitation du futur complexe commercial de Mindoubé, niché dans le 5e arrondissement.

Pour Eugène M’Ba, ce projet ne se résume pas à du béton. Il s’agit d’une réponse concrète pour offrir un cadre digne et adapté aux commerçants locaux, tout en menant une lutte frontale et efficace contre la prolifération des marchés anarchiques qui encombrent la cité. Entre rigueur budgétaire et ambitions structurelles, Libreville dessine ses contours de demain.