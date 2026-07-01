Derniers articlesSOCIETE

Gabon : deux morts dans un effondrement à la base aérienne 01 de Libreville

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 8h51min
1 812 Temps de lecture 1 minute
Une vue des lieux du drame © D.R.
Ecouter l'article

La fin de journée du lundi 29 juin 2026 a été marquée par une tragédie au sein de la capitale gabonaise. Aux alentours de 19h30, un grave accident s’est produit sur le chantier de construction du portail principal de la base aérienne 01 de Libreville. Le bilan est lourd : le sinistre a entraîné « le décès de deux ouvriers et trois autres blessés graves ».

Grâce à la réactivité des secours, une issue encore plus dramatique a pu être évitée. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, dépêchés immédiatement sur les lieux, combinée à l’action des militaires de service de garde, a permis de prendre en charge les victimes. 

Fort heureusement, le pronostic vital des trois blessés n’est aujourd’hui pas engagé. Deux d’entre eux ont été évacués vers l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda, tandis que le troisième a été admis au centre hospitalier universitaire d’Owendo.

Les circonstances du sinistre

Le drame est survenu alors que les travaux battaient leur plein. L’accident s’est produit « au moment où la société BTSG TP, en charge des travaux, effectuait le coulement du béton ». C’est durant cette phase délicate que la structure a cédé subitement, « entraînant ainsi les ouvriers sous les décombres ».

Il convient de rappeler que ce chantier s’inscrit dans un programme d’envergure nationale. Ces interventions « rentrent dans le cadre des travaux de réhabilitation en cours des casernes des forces de défense sur l’ensemble du territoire national ». L’objectif affiché par les autorités est de doter les personnels d’un cadre de vie et de travail digne.

Solidarité gouvernementale et ouverture d’une enquête

Informée de la situation, le Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, s’est immédiatement rendue sur le site du sinistre au cours de la nuit. Face à cette douloureuse épreuve, elle a tenu à exprimer son soutien indéfectible. Elle « présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances et les assure de sa profonde compassion », tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Au-delà de l’émotion et de la boussole sociale, l’heure est désormais à la recherche des responsabilités. Le Ministre d’État a « instamment instruit les services compétents du département ministériel dont elle a la charge de diligenter une enquête pour faire la lumière sur ce drame ». Les conclusions de cette investigation administrative et technique permettront de déterminer avec précision les causes de ce tragique effondrement.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 8h51min
1 812 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : le Festival de la culture coréenne célébré sous le signe du partage 

1 juillet 2026 à 10h29min

Mairie de Libreville : un excédent budgétaire de plus d’un milliard de FCFA pour l’exercice 2025

1 juillet 2026 à 9h26min

Drépanocyton : un projet qui renforce la lutte contre la drépanocytose au Gabon

1 juillet 2026 à 7h31min

BGFIBank : la gouvernance comme nouvel avantage concurrentiel en Afrique

1 juillet 2026 à 6h51min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : Plus de 2 400 hectares de forêt perdus fin 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Plus de 2 400 hectares de forêt perdus fin 2025
[#Reportage] PLFR 2026 : 8,6 milliards FCFA pour accélérer le programme « Un Gabonais, un compteur » 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] PLFR 2026 : 8,6 milliards FCFA pour accélérer le programme « Un Gabonais, un compteur »
[#Microtrottoir] Combien de fois faut-il se doucher pendant la saison sèche ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Microtrottoir] Combien de fois faut-il se doucher pendant la saison sèche ?
[#Reportage] Assemblée nationale : le gouvernement interpelé sur le respect des procédures parlementaires 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Assemblée nationale : le gouvernement interpelé sur les procédures
[#Journal] Le 19H30 du 30 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 30 Juin 2026
[#Reportage] Gabon :Plusieurs professionnels des médias formés en journalisme sportif 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon :Plusieurs professionnels des médias formés en journalisme sportif
S'abonner
Bouton retour en haut de la page