Gabon : deux morts dans un effondrement à la base aérienne 01 de Libreville

Ecouter l'article

La fin de journée du lundi 29 juin 2026 a été marquée par une tragédie au sein de la capitale gabonaise. Aux alentours de 19h30, un grave accident s’est produit sur le chantier de construction du portail principal de la base aérienne 01 de Libreville. Le bilan est lourd : le sinistre a entraîné « le décès de deux ouvriers et trois autres blessés graves ».

Grâce à la réactivité des secours, une issue encore plus dramatique a pu être évitée. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, dépêchés immédiatement sur les lieux, combinée à l’action des militaires de service de garde, a permis de prendre en charge les victimes.

Fort heureusement, le pronostic vital des trois blessés n’est aujourd’hui pas engagé. Deux d’entre eux ont été évacués vers l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda, tandis que le troisième a été admis au centre hospitalier universitaire d’Owendo.

Les circonstances du sinistre

Le drame est survenu alors que les travaux battaient leur plein. L’accident s’est produit « au moment où la société BTSG TP, en charge des travaux, effectuait le coulement du béton ». C’est durant cette phase délicate que la structure a cédé subitement, « entraînant ainsi les ouvriers sous les décombres ».

Il convient de rappeler que ce chantier s’inscrit dans un programme d’envergure nationale. Ces interventions « rentrent dans le cadre des travaux de réhabilitation en cours des casernes des forces de défense sur l’ensemble du territoire national ». L’objectif affiché par les autorités est de doter les personnels d’un cadre de vie et de travail digne.

Solidarité gouvernementale et ouverture d’une enquête

Informée de la situation, le Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, s’est immédiatement rendue sur le site du sinistre au cours de la nuit. Face à cette douloureuse épreuve, elle a tenu à exprimer son soutien indéfectible. Elle « présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances et les assure de sa profonde compassion », tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Au-delà de l’émotion et de la boussole sociale, l’heure est désormais à la recherche des responsabilités. Le Ministre d’État a « instamment instruit les services compétents du département ministériel dont elle a la charge de diligenter une enquête pour faire la lumière sur ce drame ». Les conclusions de cette investigation administrative et technique permettront de déterminer avec précision les causes de ce tragique effondrement.