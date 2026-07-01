Gabon-Togo : les institutions constitutionnelles scellent un partenariat stratégique à Libreville

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Le Palais présidentiel de Libreville a été le théâtre d’un ballet diplomatique et juridique de premier plan ce mardi 30 juin 2026. Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience le Professeur Djobo-Babakane Coulibaley, président de la Cour constitutionnelle du Togo. Cette rencontre de haut niveau, élargie au président de la Cour constitutionnelle gabonaise, Dieudonné Aba’a Owono, marque un tournant décisif dans le rapprochement des institutions judiciaires des deux pays.

Au-delà du protocole et de la présentation formelle des civilités au président de la République, cette visite s’enracine dans une ambition bien plus vaste. Le Professeur Coulibaley a profité de cette tribune pour saluer la solidité des liens historiques d’amitié qui unissent Libreville et Lomé, tout en jetant les bases d’une coopération technique renforcée.

Les échanges ont rapidement convergé vers des chantiers concrets. Les deux délégations ont ainsi planifié la mise en œuvre de consultations régulières. Ce mécanisme permanent servira de passerelle pour le partage d’expériences concrètes et le transfert de bonnes pratiques, optimisant ainsi l’efficacité de chaque juridiction dans ses missions constitutionnelles respectives.

Moderniser les institutions pour consolider l’État de droit

Réagissant à la qualité des propositions formulées, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa vive satisfaction quant à la profondeur des discussions. Pour le chef de l’État, ce partenariat n’est pas accessoire : il s’inscrit en ligne droite de sa vision politique, centrée sur la modernisation des institutions républicaines et un attachement indéfectible à l’État de droit.

Le dirigeant gabonais a d’ailleurs rappelé que le développement de telles synergies à l’échelle du continent est indispensable. En encourageant ces alliances stratégiques avec ses pairs africains, le Gabon ne cherche pas seulement à optimiser ses propres structures ; le pays ambitionne d’affirmer son leadership et de faire rayonner ses institutions juridiques sur la scène continentale et internationale.