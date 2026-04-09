Mairie de Libreville : Le budget 2026 rejeté pour «insincérité» et «manque de réalisme»

Ecouter l'article

Le Conseil municipal de Libreville a vécu un jeudi 9 avril 2026 électrique. À l’issue de la session budgétaire tenue à l’Hôtel de Ville, les commissaires ont voté à l’unanimité le rejet du projet de budget primitif pour l’exercice 2026. Un désaveu cinglant pour l’exécutif municipal présidé par Pierre Matthieu Obame Etoughe, porté par des accusations de gestion opaque et d’incohérence sociale.

Au sortir de cette réunion cruciale, le conseiller municipal Régis Ulrich Nguema, membre de l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), n’a pas mâché ses mots. Pour l’élu, le document présenté est loin de refléter les réalités de la commune : « Ce rapport a été jugé irréaliste et non sincère », a-t-il déclaré d’emblée.

Entre polémique autour des chiffres et omissions de recettes

Le principal point d’achoppement réside dans l’explosion des dépenses de fonctionnement. Les commissaires ont pointé du doigt une hausse jugée « vertigineuse » des charges du personnel du cabinet du maire, passant de 1,8 milliard à 3,2 milliards de FCFA. Cette augmentation de 1,2 milliard représente à elle seule 10 % du budget global, une dérive budgétaire qui passe mal en période de nécessaire sobriété.

Au-delà des dépenses, c’est l’absence de certaines recettes qui interroge. Régis Ulrich Nguema s’est étonné de la disparition des prévisions liées aux amendes de l’Inspection générale municipale, une rubrique habituellement pourvoyeuse de fonds. « On a le sentiment que certaines ressources sont occultées », a-t-il souligné, dénonçant également le budget « dérisoire » de 30 millions de FCFA alloué à la digitalisation, pourtant moteur essentiel de la modernisation.

Enfin, le volet social semble avoir été sacrifié. Selon le conseiller, le projet ne cadre pas avec les directives de décentralisation et de gestion de proximité prônées par les plus hautes autorités du pays.

Quelle suite pour la municipalité ?

Face à cette impasse, le ministère de l’Intérieur, autorité de tutelle, a déjà été consulté sur les procédures à suivre. Pour l’heure, le groupe UDB entend se référer à sa direction politique pour définir la marche à suivre. Une chose est sûre : l’Hôtel de Ville de Libreville s’apprête à traverser une zone de turbulences administratives inédite.