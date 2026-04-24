Mairie de Libreville : Eugène Mba en fonction pour transcender les différences

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La salle des fêtes de l’hôtel de ville de Libreville a drainé du monde ce 24 avril 2026, pour un événement très attendu, l’installation du nouveau Maire de la commune, Eugène Mba et ses six adjoints. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur, Adrien Nguema Mba, accompagné du gouverneur de la province de l’Estuaire Marie-Françoise Dikoumba.

Après la phase d’installation, le ministre de l’Intérieur a appelé les élus à éviter à la commune le spectacle offert par l’ancienne équipe. « C’est le chef de l’Etat et président de l’UDB qui vous accorde une dernière chance. Travaillez pour le bien de la commune de Libreville », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de déconcentrer la gouvernance. Adrien Nguema Mba a ainsi appelé le nouveau maire à renforcer les capacités humaines et financières des arrondissements en vue d’un meilleur résultat.

Eugène Mba et le pari de la rigueur et de l’unité

Déjà porté à la tête de la commune de Libreville en 2020 avant de démissionner faute de pouvoir librement réformer le système de gestion de la commune, Eugène Mba a cette fois les mains libres pour réformer en profondeur. Si dans son discours il a dans un premier temps appelé les conseillers à « transcender les différences, les antagonismes et les ambitions personnelles », il s’est tout aussi montré ferme en matière de gestion financière.

« Je m’évertuerai à instituer un système rigoureux de gestion des finances municipales, avec pour objectif principal l’investissement dans la Transformation de Libreville en une capitale mieux aménagée, aérée et agréable à vivre », a-t-il déclaré. Un discours franc qui témoigne de la détermination du nouveau Maire à rompre avec les combinés du passé.

C’est donc une cérémonie de prise de fonction lourde de symbole avec comme objectifs pour la nouvelle équipe de ramener la confiance, assainir les finances et engager des investissements structurants. Dans les prochains jours, l’urgence pour Eugène Mba sera de convoquer un Conseil municipal en vue de doter la commune d’un budget, conformément aux orientations données par l’autorité de tutelle.