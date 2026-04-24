ANBG : des bourses d’études offertes pour étudier au Brésil

Ecouter l'article

L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a annoncé l’ouverture d’un programme de bourses d’études à destination des élèves gabonais de terminale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Convênio » PEC-G 2026, mis en place par le gouvernement du Brésil, pour l’année académique 2026-2027. Une opportunité qui va permettre aux futures étudiants gabonais de bénéficier d’une formation universitaire meilleure.

Selon le communiqué officiel, ces bourses visent à offrir aux jeunes Gabonais l’opportunité de poursuivre leurs études supérieures dans plusieurs universités brésiliennes. Le dispositif concerne prioritairement les filières jugées stratégiques pour le développement national. Pour être éligible,les candidats devront remplir un certain nombre de conditions pour assurer leur place.

Conditions d’éligibilité et modalités de candidature

Les candidats doivent être de nationalité gabonaise et résider sur le territoire national. L’âge requis varie entre 18 et 22 ans pour les séries générales, et peut aller jusqu’à 24 ans pour les filières professionnelles. Les postulants doivent également justifier de résultats académiques solides, avec une moyenne annuelle d’au moins 12/20 durant les trois dernières années du secondaire, ainsi qu’une moyenne équivalente en français.Le dossier de candidature comprend un formulaire d’inscription à remplir en ligne via la plateforme dédiée.

Il faut aussi des copies légalisées d’actes de naissance, les bulletins de notes, ainsi que les relevés et certificats du baccalauréat. Aussi, un certificat médical datant de moins de trois mois est également exigé, précisant l’état de santé du candidat. Le communiqué de l’agence nationale des bourses du Gabon précise que la formation choisie doit être en adéquation avec la série du baccalauréat et ne pas être disponible au Gabon. A ce propos les choix se font sur le site https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/cultura-ceducacao/temas-educacionais/programas-de-estudo-para-estrangeiros/pec-g/processo-seletivo .

Les candidatures sont à déposer à l’unité courrier de l’ANBG au plus tard le 9 mai 2026 à 15H30. Et ils doivent aussi remplir le formulaire sur le site https://pec.mec.gov.br/pre-inscricao-candidato/iniciar-inscricao. Les postulants devront également effectuer une demande via la plateforme eBourse lors de son ouverture.