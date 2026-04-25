Mairie de Libreville : 2 960 agents et plus de 300 dossiers entachés d’irrégularités 

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Alors que l’Hôtel de Ville de Libreville tourne une page mouvementée de son histoire avec l’élection d’Eugène Mba, les chiffres du bilan de l’administration sortante, dirigée par Pierre Matthieu Obame Etoughe, révèlent l’ampleur des chantiers de restructuration nécessaires.

Le passage de Pierre Matthieu Obame Etoughe à la tête de la délégation spéciale de la commune de Libreville s’achève sur un constat chiffré qui interpelle. Selon les données récentes publiées par Gabonactu.com, le nettoyage du fichier des effectifs a mis en lumière des zones d’ombre persistantes dans la gestion des ressources humaines de la première municipalité du pays.

Un fichier de la solde sous haute tension

Le recensement biométrique et administratif des agents a permis de stabiliser le fichier de la solde à 2 960 agents. Cependant, derrière ce chiffre se cachent des irrégularités administratives majeures. L’audit révèle que plus de 70 agents détiennent des diplômes non conformes, tandis que 250 dossiers présentent des anomalies graves nécessitant une clarification urgente.

Plus frappant encore, 96 agents ont déjà atteint l’âge de la retraite, certains occupant leurs fonctions indûment depuis 2021. Ces « anomalies » administratives soulignent la complexité de gérer une machine municipale souvent critiquée pour sa lourdeur et son manque de transparence.

L’ère Eugène Mba : Un nouveau souffle ?

C’est dans ce contexte de fin de transition que le Conseil municipal a porté Eugène Mba à la tête de la mairie. Élu avec une majorité confortable, le nouvel édile hérite d’une institution à la recherche de stabilité après les secousses qui ont marqué la gouvernance sortante.

Le défi pour Eugène Mba sera de transformer ce bilan comptable en une administration performante. Sa priorité immédiate devra être la régularisation des dossiers en suspens et la gestion humaine du départ à la retraite des agents concernés, afin de libérer de la masse salariale pour de nouveaux investissements urbains. Entre assainissement financier et modernisation des services, la route est longue pour rendre à Libreville son lustre d’antan.