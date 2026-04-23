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Libreville : Eugène Mba fait son come back à l’Hôtel de Ville

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 17h29min
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Eugène Mba, nouveau maire de la commune de Libreville © D.R.
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Cinq ans après avoir quitté ses fonctions dans un climat de tension, Eugène Mba retrouve le fauteuil de maire de la commune de Libreville. Son élection à l’unanimité, intervenue ce jeudi 23 avril 2026  lors de la session du Conseil municipal, marque un tournant politique majeur pour la capitale gabonaise.

Cette désignation ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d’une médiation directe qui aurait été menée par le président fondateur de l’Union démocratique des batisseurs (UDB), Brice Clotaire Oligui Nguema, quelques heures plus tôt. En convoquant les 103 conseillers municipaux de son parti, ce dernier aurait réussi à dégager un consensus autour du nom de l’ancien édile, mettant fin aux incertitudes qui planaient sur la gouvernance de la première collectivité du pays

Ce plébiscite reflète une volonté manifeste de cohésion au sein de la majorité municipale. Il faut dire que depuis plusieurs semaines l’Hôtel de Ville était secoué par une grave crise de défiance contre le désormais ancien maire  Pierre Matthieu Obame Etoughe. Ce dernier avait vu le budget primitif dont il était porteur être rejeté par une majorité des conseillers et faisait face à des graves révélations accablantes sur sa gouvernance. 

Pour accompagner le nouveau maire dans ce challenge il sera secondé entre autres par Jean Jacques Kanguet, 1er adjoint; Juste Roméo Mouyopa, 2ème, Issa Malam Salatou comme 3ème adjoint; Natacha Mengue Mbengue 4ème adjoint et Thierry Akendengue Kolo en qualité de 5ème adjoint.

Un banquier d’expérience au service de la cité

Ancien cadre de haut niveau, Eugène Mba apporte avec lui une expertise technique solide. Diplômé en gestion financière de l’École des attachés de direction de Paris, il a effectué l’essentiel de sa carrière dans le secteur bancaire. De la BIPO-BIPG à l’Union gabonaise de banque (UGB), où il a officié comme sous-directeur jusqu’en 2012, son profil de gestionnaire rigoureux est perçu comme un atout pour assainir les finances locales.

Sur le plan politique, l’homme est loin d’être un novice. En 1984, il adhère au Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancien parti au pouvoir, en 2003, il fait son entrée au Conseil national du parti. De 2008-2013  il occupait les fonctions de Maire du deuxième arrondissement de Libreville.

Le rachat d’un destin interrompu

Élu maire de la commune de Libreville le 29 décembre 2020 avec un score écrasant de 98,73 % des voix, son mandat avait tourné court. En juin 2021, après seulement cinq mois d’exercice, il présentait sa démission. À l’époque, il invoquait le besoin de « préserver la sérénité » de l’institution et la « cohésion » de sa famille politique.

Aujourd’hui, ce « come-back » résonne comme une seconde chance. En reprenant les rênes de l’Hôtel de Ville, Eugène Mba devra transformer ce consensus politique en résultats concrets pour les Librevillois, dans un contexte où les défis urbains et sociaux restent colossaux. Le banquier est de retour aux affaires, et cette fois, la ville espère que la stabilité sera au rendez-vous.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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