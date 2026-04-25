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Gabon : un millionnaire américain adepte de la chasse aux trophées piétiné à mort par des éléphants

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 10h02min
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Ernie Dosio, un riche chasseur de trophées américain, a été tué alors qu’il chassait une espèce rare d’antilope au Gabon. © D.R.
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Le drame s’est produit au cœur de la forêt gabonaise, un sanctuaire de biodiversité où la tension entre l’homme et la faune sauvage vient de franchir un nouveau cap tragique. Selon des informations rapportées par Le Parisien, un riche homme d’affaires américain, connu pour sa passion controversée pour la chasse aux trophées, a perdu la vie dans des circonstances particulièrement brutales le 24 avril dernier.

Ernie Dosio, 75 ans, était propriétaire d’un vignoble en Californie et collectionneur de trophées exotiques. Il participait à un safari de chasse à plus de 30 000 euros, accompagné par un guide professionnel, quand le drame est survenu. Alors qu’il traquait un spécimen de grande taille, la situation a basculé. Selon les premiers éléments de l’enquête cités par Le Parisien, le chasseur se serait retrouvé encerclé non pas par sa cible, mais par un groupe de cinq éléphantes.

Une attaque d’une rare violence

Les pachydermes, vraisemblablement pour protéger un jeune membre du troupeau ou en réaction à une menace perçue, ont chargé simultanément. Le millionnaire, malgré la présence de guides professionnels et d’un équipement de pointe, n’a eu aucune chance de s’échapper. Il a été littéralement piétiné à mort par les cinq femelles, dont le poids peut atteindre plusieurs tonnes chacune. Ses accompagnateurs, bien que sains et saufs, sont en état de choc profond.

Cet accident relance le débat houleux sur la chasse aux trophées en Afrique centrale. Si cette pratique est une source de revenus pour certains États, elle est de plus en plus décriée par les organisations de protection de la nature. Le Gabon, qui abrite l’une des plus grandes populations d’éléphants de forêt au monde, applique des règles strictes, mais la cohabitation reste fragile.

Comme le souligne le quotidien français, cet événement rappelle la dangerosité extrême de ces animaux lorsqu’ils se sentent acculés. Pour les autorités locales, ce drame est le reflet d’une nature qui reprend parfois ses droits de manière implacable face à ceux qui viennent la défier pour le sport. Une enquête a été ouverte pour déterminer si toutes les procédures de sécurité et de légalité de la chasse ont été respectées lors de cette expédition fatale.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 10h02min
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