Madrid : l’Ambassade du Gabon s’engage en faveur d’une école inclusive à Franceville

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L’Ambassade du Gabon près le Royaume d’Espagne a pris part, le 27 juin 2026 à Madrid, à un dîner de gala organisé au profit d’un projet de construction d’une école inclusive à Franceville. Portée par les associations Mujeres Sin Fronteras et Mwana Glenn Gabon, cette initiative ambitionne d’offrir un cadre d’apprentissage adapté aux enfants atteints de paralysie cérébrale et présentant des besoins éducatifs spécifiques.

L’inclusion des personnes en situation de handicap était au cœur d’une soirée de solidarité organisée le samedi 27 juin à Madrid. À cette occasion, l’Ambassade du Gabon près le Royaume d’Espagne a réaffirmé son engagement en faveur de l’éducation inclusive en participant au dîner de gala de la campagne « Construyendo una Escuela en Gabón », destinée à mobiliser des ressources pour la construction d’une école spécialisée à Franceville.

Conduite par Son Excellence Allegra Pamela Bongo, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon en Espagne, la délégation gabonaise comprenait notamment Prisque Euphrasie Owanga Essongue, conseiller culturel, Mélanie Ekiba, conseiller consulaire et financier en charge de la chancellerie, ainsi que plusieurs collaborateurs de la représentation diplomatique.

Une mobilisation internationale en faveur de l’inclusion

Organisé en partenariat entre l’association espagnole Mujeres Sin Fronteras et l’association gabonaise Mwana Glenn Gabon, l’événement a rassemblé des représentants d’entreprises, de fondations, d’organisations de la société civile et plusieurs mécènes venus soutenir ce projet à forte portée sociale.

L’objectif est de réunir les financements nécessaires à la création d’un établissement scolaire inclusif destiné aux enfants atteints de paralysie cérébrale et présentant des besoins éducatifs particuliers, afin de leur offrir un environnement adapté à leur apprentissage et à leur épanouissement. Au-delà de la collecte de fonds, cette campagne entend sensibiliser le public à la nécessité de garantir un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants, quelles que soient leurs capacités.

L’éducation, un droit fondamental pour tous

S’exprimant en marge de la cérémonie, l’ambassadeur du Gabon a salué une initiative qui place l’humain au cœur des priorités. « Construire une école inclusive, c’est investir dans la dignité, l’égalité des chances et l’avenir de toute une société », a déclaré Allegra Pamela Bongo, avant de rendre hommage aux associations, partenaires et donateurs mobilisés autour de ce projet.

Pour la diplomate, cette initiative illustre la nécessité de renforcer les actions en faveur des personnes en situation de handicap et de promouvoir une société plus inclusive, où chaque enfant peut bénéficier des mêmes opportunités d’éducation.

Une diplomatie engagée au service du développement humain

À travers sa participation à cette soirée caritative, l’Ambassade du Gabon en Espagne confirme son soutien aux initiatives qui favorisent l’inclusion sociale, la protection des personnes vulnérables et le développement humain. Cette mobilisation met également en évidence le rôle que peuvent jouer les représentations diplomatiques dans la promotion de projets à fort impact social, en facilitant les synergies entre institutions publiques, société civile, partenaires privés et mécènes internationaux.

En soutenant la création de cette future école inclusive à Franceville, les organisateurs espèrent offrir à de nombreux enfants en situation de handicap un accès durable à une éducation adaptée, tout en faisant progresser la cause de l’inclusion au Gabon.