Ogooué-et-des-Lacs : les comptes 2024 et 2025 adoptés malgré des déficits de 49,3 et 19,1 millions FCFA

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Les conseillers départementaux de l’Ogooué-et-des-Lacs (CDOL) ont adopté à l’unanimité, le 29 juin à Lambaréné, les comptes administratifs des exercices 2024 et 2025 ainsi que le budget additionnel 2026, au terme de leur deuxième session ordinaire. La session s’est déroulée en présence de 22 des 31 conseillers, huit représentés et un excusé.

L’examen des documents financiers a mis en évidence des résultats déficitaires pour les deux exercices. En 2024, les recettes se sont élevées à 155,28 millions FCFA contre 204,64 millions FCFA de dépenses, soit un déficit de 49,36 millions FCFA. Pour 2025, les recettes ont atteint 174,19 millions FCFA, avec un déficit ramené à 19,13 millions FCFA. Malgré les réserves exprimées par certains élus, les explications apportées par la Trésorerie provinciale ont conduit le Conseil à valider les comptes au nom de la continuité du service public et du respect des exigences de la Chambre des comptes.

Un budget additionnel orienté vers l’investissement

Les élus ont également approuvé un budget additionnel de 56,91 millions FCFA, correspondant à l’indemnisation liée au déguerpissement du motel départemental du débarcadère d’Isaac. Cette enveloppe financera les premiers travaux de construction du futur hôtel du Conseil départemental, présenté comme un investissement stratégique destiné à renforcer les capacités économiques de la collectivité. Au total, six délibérations ont été adoptées à l’unanimité, dont l’autorisation donnée au président du Conseil départemental, Benoît Ateme, de signer la convention de construction de cet hôtel conformément au Code des marchés publics.

La session a aussi permis d’autoriser la signature d’un contrat d’affermage pour l’exploitation de la drague fluviale appartenant au Conseil départemental. Les conseillers ont par ailleurs validé la nouvelle composition des commissions permanentes et recommandé la recherche de nouvelles sources de revenus afin de renforcer les ressources propres de la collectivité