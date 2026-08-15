Gabon : la SETRAG revendique sa «stricte neutralité» face au différend interne qui secoue le SYCAT

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Au lendemain de l’assemblée générale du Syndicat des Cheminots Autonomes du Transgabonais (SYCAT), tenue le 14 août 2026 hors des installations de l’entreprise, la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) a tenu à clarifier sa position face au différend opposant plusieurs responsables de cette organisation syndicale. L’entreprise assure ne soutenir aucun camp et affirme s’en tenir à la reconnaissance du bureau considéré comme légitime par la Direction de la Réglementation du ministère du Travail et la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon (CSTG).

La Direction générale de la SETRAG veut couper court à toute suspicion d’ingérence dans les affaires internes du SYCAT. Alors que des préoccupations ont été exprimées par des cheminots réunis en assemblée générale le jeudi 14 août, l’entreprise affirme que sa position actuelle ne procède ni d’un choix discrétionnaire ni d’une volonté d’influencer le fonctionnement du syndicat.

Plusieurs dirigeants revendiquaient la représentation du SYCAT

S’exprimant au nom de la Direction des ressources humaines, Pulchérie Nzang Mba épouse Tome, chef du département Rémunération et Avantages sociaux et assurant l’intérim du directeur des ressources humaines, a rappelé que la SETRAG entend rester fidèle « aux principes du dialogue social et du respect de la liberté syndicale ». Selon les explications fournies par l’entreprise, l’origine de la situation remonte au mois de juin 2026. La Direction générale indique avoir reçu plusieurs correspondances provenant de personnes différentes, chacune se présentant comme habilitée à représenter le SYCAT.

Ces courriers, portant des signatures distinctes et défendant des positions divergentes, auraient placé l’employeur devant une difficulté : déterminer quel bureau disposait effectivement de la qualité nécessaire pour engager le syndicat dans ses relations avec l’entreprise. Plutôt que d’arbitrer elle-même cette querelle de légitimité, la SETRAG affirme avoir choisi de saisir l’administration du travail. Une démarche présentée comme le moyen d’éviter que toute décision prise directement par l’entreprise puisse être interprétée comme une intervention dans la vie interne du syndicat.

Le ministère du Travail sollicité pour trancher la question de l’interlocuteur

La Direction de la Réglementation du ministère du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a ainsi été officiellement saisie. Une réunion a ensuite associé cette administration, la CSTG, confédération à laquelle le SYCAT est affilié, ainsi que les différentes parties concernées par le différend.

« À l’issue de cette démarche, la SETRAG a pris acte des conclusions formulées par la Direction de la Réglementation ainsi que par la CSTG », explique la Direction générale. Selon l’entreprise, ces deux instances ont reconnu comme « seul interlocuteur syndical le bureau actuellement en place ».

La SETRAG assure donc que ses relations avec ce bureau découlent exclusivement de cette reconnaissance et non d’une préférence accordée à l’une des factions en présence. Une précision importante dans un contexte où la légitimité de la représentation syndicale constitue précisément le cœur du différend.

SETRAG renvoie les contestataires vers les voies de recours

Pour les responsables ou adhérents qui contesteraient cette situation, la société ferroviaire rappelle que les possibilités de recours prévues par la législation demeurent ouvertes. Il leur appartient donc, estime-t-elle, de saisir les autorités compétentes plutôt que d’attendre de l’employeur qu’il tranche un conflit relevant de l’organisation interne du syndicat.

Cette clarification ne suffira toutefois à apaiser durablement les tensions que si les différentes parties reconnaissent la légitimité de la procédure ayant conduit à la désignation de l’interlocuteur syndical. L’enjeu dépasse en effet la seule identité des dirigeants du SYCAT : il touche à la qualité du dialogue social au sein d’une entreprise stratégique pour l’économie gabonaise.

En réaffirmant son « attachement au respect de l’État de droit, à la préservation de la neutralité de l’entreprise et à la promotion d’un dialogue social serein, constructif et apaisé », la SETRAG entend donc replacer la résolution du différend sur le terrain institutionnel. Reste désormais aux protagonistes du conflit interne au SYCAT à faire valoir leurs arguments devant les instances compétentes afin que cette bataille de légitimité n’affecte ni les relations sociales ni le fonctionnement du Transgabonais.