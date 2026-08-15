CNNII : 23 mois sans salaire, le ras-le-bol d’un personnel à bout de souffle

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Au Gabon, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) s’enfonce dans une crise sociale sans précédent. Poussés à bout par un cumul vertigineux de 23 mois d’arriérés de salaires, les agents de cet armateur public crient leur détresse. Face au mutisme perçu des responsables, le personnel hausse le ton et multiplie les actions de protestation pour réclamer le versement immédiat de leurs rémunérations dues.

Loin d’être un incident conjoncturel, ce naufrage financier résulte d’une dégradation continue qui s’est étalée sur plus de six ans. Dès 2020, les premiers retards de paiement s’accumulaient déjà pour atteindre 8 mois d’impayés, avant de grimper à 17 mois en 2023. Malgré les vagues successives de négociations avec les tutelles ministérielles et la direction générale, les promesses de régularisation sont restées lettre morte.

Aujourd’hui, le compteur affiche près de deux années complètes sans paie. Pour les représentants syndicaux et les porte-paroles des salariés, la situation demeure d’autant plus incompréhensible que les navires de la compagnie continuent d’assurer leurs liaisons commerciales maritimes et fluviales, notamment sur la ligne stratégique Libreville–Port-Gentil.

Des conséquences humaines et sociales dévastatrices

Derrière l’alignement des chiffres se cache un drame humain critique pour des centaines de foyers. Sans revenus réguliers, de nombreux travailleurs font face à des expulsions d’impayés de loyer, tandis que la déscolarisation de leurs enfants est devenue une pénible réalité.

La précarité touche également la couverture médicale et la retraite : les agents dénoncent le non-versement récurrent des cotisations sociales prélevées à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ainsi qu’à la CNAMGS, privant d’anciens employés de leurs droits aux pensions.

L’appel pressant aux autorités

Mobilisés en sit-in devant les ministères des Transports et de l’Économie à Libreville, les grévistes expriment leur exaspération face à l’absence d’interlocuteurs. Les manifestants fustigent le contraste entre le gel de leurs revenus et la poursuite de recrutements jugés inopportuns au sein de l’entreprise.

S’en remettant directement au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les salariés rappellent que la Restauration des institutions doit impérativement s’accompagner de la dignité des travailleurs. Pour sauver cet outil souverain du transport maritime gabonais, l’apurement de cette dette salariale s’impose désormais comme une urgence absolue.