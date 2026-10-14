Madrid : l’Ambassade du Gabon mobilise diplomates et médecins contre les cancers féminins

Ecouter l'article

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2026, l’ambassade du Gabon en Espagne a organisé, le mardi 13 octobre 2026 à Madrid, une rencontre consacrée à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des cancers féminins. À l’initiative de l’ambassadrice Allegra Pamela R. Bongo, cette mobilisation a réuni des spécialistes gabonais et espagnols autour des avancées thérapeutiques et des perspectives de coopération sanitaire entre les deux pays.

La lutte contre les cancers féminins s’invite sur le terrain diplomatique. À la résidence de l’ambassadeur du Gabon à Madrid, professionnels de santé, diplomates et membres de la communauté gabonaise ont échangé autour du thème « Prévenir, détecter, accompagner : regards croisés sur les cancers féminins ». Cette initiative intervient quelques jours après le lancement, le 7 octobre à Libreville, de la 13e édition d’Octobre Rose, placée sous le marrainage de la Première dame, Zita Oligui Nguema. Au-delà de la sensibilisation, la rencontre entend favoriser le partage d’expertise médicale et renforcer les possibilités de coopération internationale en matière de lutte contre le cancer.

Prévention et dépistage au cœur des échanges

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadrice Allegra Pamela R. Bongo a insisté sur la nécessité de briser les tabous entourant les cancers féminins et d’encourager le recours au dépistage précoce. Elle a également rappelé que le cancer du sein pouvait toucher les hommes, plaidant pour une sensibilisation dépassant le seul cadre d’Octobre Rose.

Une vue de l’assistance à l’ambassadrice du Gabon en Espagne © D.R.

La rencontre a notamment permis au Dr Line Silat Tamo, épouse Nzoumba Moukagni, oncologue à l’Institut de Cancérologie de Libreville, de présenter l’expérience gabonaise en matière de prise en charge. Son intervention a mis en évidence les défis persistants liés au diagnostic précoce et à l’accès aux soins, malgré les dispositifs de soutien aux patients.

Des avancées médicales et des perspectives de coopération

Les échanges ont également porté sur les progrès de la recherche et des traitements. Le Dr Enrique Grande, oncologue à Quirónsalud Madrid, a présenté les perspectives offertes par la médecine de précision et l’immunothérapie. Le Dr Alicia Pérez Calvo, spécialiste en médecine reproductive, a pour sa part abordé les possibilités de préservation de la fertilité chez les patientes atteintes de cancer.

De son côté, le Dr Casimiro Vizzini, urologue et expert de l’UNESCO, a souligné l’importance d’une meilleure représentation des populations africaines dans la recherche scientifique. Une question essentielle pour favoriser le développement de connaissances et de stratégies thérapeutiques adaptées aux réalités sanitaires du continent.

Faire de la diplomatie sanitaire un levier de progrès

La diffusion du témoignage vidéo d’une femme ayant surmonté la maladie au Gabon a rappelé l’importance de l’accompagnement psychologique et social des patientes. Les organisateurs ont également mis en avant les dispositifs de gratuité de la prise en charge au Gabon, tout en reconnaissant les efforts restant à accomplir pour améliorer l’accès aux soins.

À travers cette initiative, l’ambassade du Gabon en Espagne entend encourager les collaborations dans les domaines de la formation, du diagnostic, de la prévention et de la recherche. Reste désormais à transformer ces échanges entre experts en partenariats opérationnels susceptibles d’améliorer durablement la détection précoce et la prise en charge des cancers au Gabon.