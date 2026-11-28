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La course à la présidence et au Comité Exécutif de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) entre dans sa phase décisive. Par sa Décision n°001/FGF/CE/2026 rendu ce samedi 28 novembre 2026, la Commission Électorale a rendu son verdict sur l’examen des dossiers, dessinant déjà les contours d’un scrutin très attendu.

À moins de trois semaines du rendez-vous électoral, l’instance chargée d’organiser le vote a tranché. Deux candidatures passent l’étape de l’éligibilité et poursuivent l’aventure, tandis qu’une troisième est écartée d’entrée sur décision de la commission.

Deux listes dans la course

Parmi les prétendants à la gouvernance du football gabonais, la Liste n°1, emmenée par Pierre Alain Mounguengui, président sortant, a reçu le feu vert de la Commission Électorale. Face à elle, la Liste n°3, portée par Liliane Emilienne Nadia Mayordome Ve Robaky, obtient également son sésame pour la suite du processus.

Leur validation ouvre désormais la voie à une confrontation directe devant les électeurs, dans un contexte où les attentes autour de la structuration, de la transparence et du redressement du football national restent particulièrement vives.

La liste de Darneau Essia Ndong déclarée nulle

À l’inverse, la Liste n°2, conduite par Darneau Essia Ndong, n’a pas franchi le cap de l’examen des candidatures. La Commission Électorale a prononcé la nullité de ce dossier, coupant court, en l’état, aux ambitions de son chef de file dans cette course au Comité Exécutif.

Cette décision ne ferme pas pour autant toutes les portes à ce stade. Le règlement électoral prévoit en effet une voie de contestation afin de garantir le respect des procédures et les droits des candidats.

Trois jours pour saisir la Commission de Recours

Comme le rappelle la décision, l’article 9-2 du Code électoral encadre strictement la suite pour les candidatures recalées. Les responsables dont les dossiers ont été déclarés nuls disposent d’un délai de trois (3) jours francs, à compter de la notification de la décision, pour saisir la Commission de Recours.

L’issue d’un éventuel recours pourrait donc venir rebattre les cartes ou confirmer la configuration actuelle avant l’entrée dans le dernier droit de la campagne.

Cap sur le 19 décembre 2026

Tous les regards sont désormais tournés vers le samedi 19 décembre 2026, date retenue pour la tenue du Congrès électif de la FEGAFOOT. D’ici là, entre d’éventuelles batailles juridiques et l’affûtage des programmes, le scrutin s’annonce sous haute surveillance des acteurs du ballon rond gabonais.