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Libreville : nids de poules, canalisations bouchées, les ennemies de la chaussée 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 9h39min
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Une vue de l'état de la route dans la zone d'Ozangué © D.R.
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Une véritable problématique est au cœur de la dégradation de la chaussée. Il s’agit notamment des nids de poules qui se forment constamment sur le bitume et des canalisations bouchées dont les eaux finissent par se déverser sur la route. Résultat, la chaussée se détériore considérablement, devenant impraticable et un véritable calvaire pour les usagers, comme cela est visible dans plusieurs quartiers de Libreville.

Des routes praticables en toute saison, voici le souhait unanime des Gabonais. Seulement, celui-ci semble se heurter à une réalité accablante, liée à deux ennemis bien visibles sur nos routes, les nids de poules qui apparaissent inéluctablement sur le goudron, mais aussi les caniveaux bouchés dont les eaux finissent par envahir la chaussée. Avec pour conséquence des phénomènes d’érosion qui participent à l’agrandissement de véritables cratères, atteignant parfois près de trois mètres de profondeur.

Des axes routiers de plus en plus dégradés

Fait palpable à travers les artères de la ville, notamment sur les axes routiers allant du marché d’Akébé jusqu’à Cosmopark, au quartier Derrière la prison non loin de Gaboprix dans le 1er arrondissement, sur l’axe Beau-Séjour–Nyali ou encore au pavé de Mindoubé 2 dans le 5e arrondissement. Les exemples sont légion, tant la dégradation de la chaussée semble être devenue la norme. Une situation qui devrait amener les autorités à réagir au plus vite, car l’état de décrépitude avancé des infrastructures routières est alarmant.

Quand on sait que les canalisations bouchées sont très souvent causées par l’incivisme de certaines populations qui jettent des ordures à tout-va, notamment des bouteilles en plastique. Les eaux stagnent alors, et le lourd tribut est payé par les usagers de la route, confrontés à de réelles difficultés de déplacement, les véhicules refusant parfois d’emprunter ces voies dégradées. Par ailleurs, les commerçants exerçant dans la vente de nourriture sont également appelés à revoir leurs pratiques, certains déversant régulièrement des eaux usées sur la chaussée.

Les comportements civiques impliquent le respect du patrimoine de l’État. Chaque citoyen se doit de le préserver, notamment par l’adoption de gestes responsables. Car même si les travaux de réhabilitation se multiplient, les mêmes causes produisent inévitablement les mêmes effets.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 9h39min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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