Gabon : Libreville hôte de l’Atelier sur la protection des végétaux

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Libreville a accueilli ce 4 août 2026 la cérémonie d’ouverture de l’Atelier régional Afrique de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), organisé conjointement par l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), la FAO, le Secrétariat de la CIPV et le Conseil phytosanitaire interafricain de l’Union africaine (CPI-UA). Prévue jusqu’au 7 août, cette rencontre rassemble les Organisations nationales de protection des végétaux (ONPV), des experts et des représentants de plus de 40 pays afin d’examiner les projets de Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) et de renforcer la coopération régionale face aux menaces phytosanitaires émergentes.

Présidant la cérémonie au nom du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural empêché, le ministre de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue, le capitaine de vaisseau Martial Moussavou, a souligné que la protection des végétaux dépasse désormais le cadre technique pour devenir un enjeu de souveraineté alimentaire, de préservation de la biodiversité et de développement économique. Il a rappelé que les changements climatiques, l’intensification des échanges commerciaux et la mobilité des personnes accélèrent la propagation des ravageurs et des maladies des plantes, appelant les États africains à harmoniser leurs positions afin de porter une voix commune lors des prochaines instances internationales.

Des normes internationales au service de la sécurité alimentaire

Au cours des quatre jours de travaux, les participants examineront les projets de Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP), destinées à harmoniser les mesures de protection des végétaux dans le commerce international. Les sessions porteront également sur le développement des capacités phytosanitaires, la gestion des risques, les outils numériques tels que le système ePhyto, ainsi que les mécanismes de coopération entre les pays africains. L’objectif est notamment de renforcer les capacités techniques des ONPV, d’améliorer la gouvernance phytosanitaire et de consolider la contribution africaine à l’élaboration des futures normes internationales.

Dans son allocution, le directeur général de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), Jean Delors Biyogue, a qualifié cette rencontre d’« historique » pour le Gabon. Il a rappelé que la santé des végétaux constitue un pilier fondamental de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la santé publique et du développement économique, plaidant pour une approche basée sur la prévention, la surveillance, le diagnostic précoce et la coopération régionale. Le directeur général du Comité inter-États des pesticides d’Afrique centrale (CPAC), Jeannot Ghislain Mbourou a pour sa part, rappelé que les ravageurs et les maladies des plantes provoquent chaque année la perte de 40 % des cultures vivrières mondiales, soit plus de 220 milliards de dollars de pertes économiques. Soulignons que les travaux se poursuivront jusqu’au 7 août avec l’examen des projets de normes phytosanitaires concernant notamment les agrumes, les semences, les fruits, les bananes et les tubercules, avant l’adoption des recommandations finales.