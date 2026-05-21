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Genève : le Gabon expose ses avancées dans la lutte contre le tabagisme

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 17h37min
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Présente à Genève depuis le 18 mai dans le cadre de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, multiplie les échanges autour des enjeux de santé publique. En marge de cette grand-messe internationale, le membre du gouvernement a rencontré les représentants du Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Cette séance de travail a permis au Gabon de présenter les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre le tabagisme.

La rencontre a réuni plusieurs responsables du Secrétariat de la CCLAT, notamment le Dr Tibor Szilagyi, coordinateur chargé de l’établissement des rapports et de la gestion des connaissances, ainsi que Patrick Musavuli Luhindi, administrateur technique chargé de l’assistance directe aux États parties. Les discussions ont porté sur les nouvelles orientations prises par le Gabon après l’adoption d’une ordonnance renforçant les mesures relatives à la lutte contre le tabac, la nicotine et autres produits assimilés. Libreville souhaite désormais accélérer la mise en œuvre des textes d’application nécessaires afin d’assurer l’effectivité de cette réforme sur l’ensemble du territoire national.

Une ordonnance aux ambitions renforcées

Cette nouvelle réglementation introduit plusieurs innovations dans le dispositif national de lutte antitabac. Elle prévoit notamment la prise en compte des nouveaux produits émergents liés au tabac et à la nicotine, l’interdiction stricte de la consommation de tabac dans les lieux publics, ainsi que l’instauration d’un conditionnement neutre et traçable des produits commercialisés. 

Au cours des échanges, la ministre de la Santé a également rappelé l’attachement du Gabon au multilatéralisme et au rôle central joué par l’OMS dans la gouvernance sanitaire mondiale. Elle a salué l’accompagnement technique constant apporté par l’institution onusienne dans l’élaboration de cette nouvelle ordonnance. De leur côté, les responsables du Secrétariat de la CCLAT ont félicité le Gabon pour les avancées réalisées en matière de réglementation du tabac, estimant que le pays affiche désormais une ambition renforcée dans la prévention des maladies liées à la consommation du tabac.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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