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À la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Novembre Bleu s’est achevé dans une ambiance sportive, mais surtout avec un message fort en faveur de la prévention. Ce samedi 28 novembre 2026, agents et responsables de cette administration ont participé à une séance de fitness suivie d’une rencontre de sensibilisation sur les cancers masculins, notamment le cancer de la prostate. Une mobilisation marquée par la présence du directeur général, Luther Steeven Abouna Yangui, et de son adjoint, Anicet Mbadinga.

Après le fitness, place aux échanges. Pour Luther Steeven Abouna Yangui, cette rencontre devait surtout permettre de libérer la parole autour d’une maladie encore entourée de tabous. « Faisons en sorte que ces échanges nous permettent de parler librement des cancers et surtout sans tabou », a-t-il déclaré. Le directeur général de la DGCPT a particulièrement insisté sur l’importance du dépistage précoce. « Le seul message que j’ai envie de vous faire passer, c’est celui du dépistage. Nous devons nous dépister assez tôt pour permettre aux médecins de nous aider si jamais il y a une anomalie », a-t-il martelé, invitant les agents à profiter des échanges avec les professionnels de santé pour poser toutes leurs questions.

Pour le directeur général adjoint, Anicet Mbadinga, cette initiative s’inscrit pleinement dans l’esprit de Novembre Bleu. Il n’a pas manqué de saluer l’organisation de cette campagne au sein de la DGCPT, tout en remerciant les autorités pour les moyens mobilisés. « Les autorités de ce pays, et plus singulièrement celles du ministère, nous ont fait la faveur d’organiser cette sensibilisation à l’endroit de nos agents », a-t-il souligné. Une démarche qu’il considère comme une opportunité d’informer et de sensibiliser davantage le personnel aux cancers masculins.

Le cancer de la prostate au cœur des alertes médicales

Face aux agents, le Dr Ghislain Mbadinga-Nzamba, chirurgien urologue, a livré plusieurs éléments pour mieux mesurer l’ampleur du phénomène. « Le cancer de la prostate est le premier cancer chez l’homme », a-t-il rappelé, soulignant également sa forte mortalité en Afrique subsaharienne. Le spécialiste a insisté sur l’importance du dépistage et de l’adoption de bonnes habitudes de vie. Une alimentation équilibrée, la consommation de légumes et de fruits, la réduction des viandes rouges à partir d’un certain âge ainsi que la pratique régulière d’une activité physique figurent parmi les recommandations évoquées.

Le DGCPT Luther Steeven Abouna Yangui présent lors de la session fitness © D.R.

Du côté des participants, le message semble avoir été reçu. Un agent de la DGCPT retient notamment la nécessité de passer à l’action. « Je dis à tous mes frères et sœurs d’aller se faire dépister, car la santé n’a pas de prix », a-t-il lancé. Entre activité physique, échanges avec les professionnels de santé et témoignages des responsables, cette clôture de Novembre Bleu aura surtout permis de rappeler une évidence : le cancer de la prostate ne doit plus être un sujet tabou. S’informer, en parler et se faire dépister constituent des réflexes essentiels pour agir à temps.