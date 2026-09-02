Gabon : Guy Bertrand Mapangou plaide pour l’instauration d’une Journée nationale dédiée aux ancêtres

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À l’ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) le mardi 1er septembre 2026, son président, Guy Bertrand Mapangou, a lancé une proposition forte : instituer une Journée nationale fériée consacrée aux ancêtres. Cette initiative s’inscrit au cœur des travaux portant sur la « Reconnaissance et protection des terres ancestrales et sites sacrés par le droit positif », une thématique destinée à repenser la place des traditions dans l’appareil juridique gabonais.

Pour le président du CESEC, la création de ce jour férié répond à un besoin de rééquilibrage culturel et spirituel dans le calendrier républicain. Alors que le pays accorde déjà une place centrale aux célébrations chrétiennes, musulmanes, ou issues de coutumes venues d’ailleurs, les traditions fondatrices du terroir méritent une reconnaissance institutionnelle équivalente.

Cette démarche entend sortir le patrimoine culturel local de la marginalité administrative. Le sol gabonais dépasse la simple définition de ressource marchande ou de parcelle foncière ; il incarne le berceau identitaire de la nation. En consacrant une journée solennelle à ceux qui l’ont façonné, l’État marquerait une volonté claire de réancrer ses citoyens dans leurs racines profondes.

Un ancrage dans les textes fondamentaux

L’appel du CESEC ne relève pas d’une rupture, mais d’une continuité avec les symboles les plus élevés de la République. Le préambule de la Constitution proclame en effet que le peuple gabonais reste « Conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses Ancêtres et l’Histoire ». Cette référence aux aïeux, inscrite dans la norme suprême, trouve ainsi une traduction concrète à travers cette proposition de loi calendaire.

Cette aspiration résonne également dans la mémoire collective à travers le troisième couplet de l’Hymne national, qui exprime le vœu que « Le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous ». L’instauration d’un hommage national permettrait d’unir ces symboles républicains à la pratique populaire quotidienne.

Faire coexister tradition et droit moderne

Au-delà de la portée symbolique du jour férié, les débats conduits par l’institution visent à harmoniser le droit positif et la coutume traditionnelle. Le système juridique national fait actuellement face à la superposition de deux logiques foncières : d’une part, la propriété privée et l’immatriculation moderne, et d’autre part, la gestion communautaire des sites sacrés et des terres héritées.

En posant la question du respect des ancêtres au niveau institutionnel, les conseillers du CESEC ambitionnent de trouver une régulation équilibrée. Cette réflexion doit permettre de protéger juridiquement les lieux de mémoire tout en sécurisant les droits sur la terre. Si cette recommandation venait à être adoptée par les autorités, le Gabon franchirait un pas décisif dans la valorisation de sa souveraineté culturelle.