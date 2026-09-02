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Gabon : l’ENDR d’Oyem fixe sa rentrée académique au 28 septembre 2026

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École Nationale de Développement Rural d'Oyem © D.R.
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Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement Rural porte à la connaissance des personnels administratifs et enseignants, des apprenants ainsi que les parents des apprenants que le calendrier de la rentrée académique 2026-2027 de l’École Nationale de Développement Rural (ENDR) d’Oyem est fixé comme suit :

  • Lundi 7 septembre 2026 : rentrée administrative ;
  • Samedi 26 septembre 2026 : ouverture du campus et accueil des apprenants ;
  • Lundi 28 septembre 2026 : démarrage effectif des formations.

À cet effet, les personnels administratifs et enseignants sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la préparation et le bon déroulement de cette rentrée académique dans les meilleures conditions.

Les apprenants sont, pour leur part, invités de se conformer à ce calendrier et à se rapprocher de l’administration de l’ENDR pour toute information complémentaire relative aux formalités administratives, pédagogiques et aux modalités d’installation sur le campus.

Le Ministre attache le plus grand prix au strict respect du présent calendrier par l’ensemble des parties concernées et compte sur l’engagement de tous pour assurer le bon déroulement de l’année académique 2026-2027.

Fait à Libreville, le 24 AOUT 2026

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement Rural

Pacôme KOSSY

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