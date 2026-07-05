Libreville : lancement officiel du concours de la 9e promotion de l’IEF-PR

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Le concours de recrutement de la 9ème promotion de l’Institut de l’Économie et des Finances – Pôle régional de formation des régies financières de l’Afrique centrale (IEF-PR) s’est tenu ce samedi 4 juillet 2026 à l’Université Omar Bongo (UOB). Cette édition se distingue notamment par une nouvelle répartition des 200 places accordées aux candidats gabonais, ainsi que par l’élargissement des filières de formation proposées.

Organisée simultanément dans les différents États membres de la CEMAC, cette campagne de recrutement a déjà eu lieu le 20 juin dernier à Brazzaville, Malabo et Yaoundé. À Libreville, les candidats gabonais affrontent quatre épreuves réparties en cinq exercices, portant notamment sur la culture générale, les mathématiques et statistiques, l’économie, la gestion comptable, l’analyse financière ainsi que plusieurs branches du droit, a expliqué le Directeur général de l’IEF-PR, Jacquinot Voundi. Non sans manquer de saluer l’appui de l’Université Omar Bongo pour la mise à disposition de ses locaux et de son personnel.

Une nouvelle configuration des places

S’exprimant sur les capacités d’accueil, Jacquinot Voundi a indiqué que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé 200 places aux candidats gabonais. « Vous aurez donc 200 places, soit 50 places pour les externes et 150 places pour les candidats internes », a-t-il précisé. Cette configuration diffère de celle du précédent concours, au cours duquel les quotas étaient répartis à parts égales, avec 100 places pour les candidats externes et 100 pour les candidats internes. Les candidats internes sont des fonctionnaires en activité ou en cours d’intégration, tandis que les externes sont de jeunes diplômés en quête d’emploi.

Le Directeur général de l’IEF-PR a également souligné que cette 9ème promotion innove par l’ouverture de quatre nouvelles filières. En plus des filières classiques des administrateurs économiques et financiers, des impôts, de la douane et du trésor, les candidats peuvent désormais intégrer les spécialités de la dette, des statistiques, de la concurrence et des marchés publics. Par ailleurs, Jacquinot Voundi, a précisé que chacune des huit filières accueille des candidats externes et internes afin de répondre à l’évolution des besoins des administrations financières de la sous-région.