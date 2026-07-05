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AGASA : plusieurs insuffisances révélés dans un entrepôt de stockage alimentaire

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 11h45min
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La Délégation provinciale de l’Estuaire de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a relevé plusieurs insuffisances dans un entrepôt de stockage de denrées alimentaires situé dans le 5ème arrondissement de Libreville. Ces manquements ont été constatés lors d’une mission d’inspection effectuée le 1er juillet 2026 dans le cadre du dispositif de surveillance régulière des établissements alimentaires.

Cette intervention avait pour objectif de vérifier le respect des exigences en matière d’hygiène, de gestion des stocks et de maîtrise des risques sanitaires tout au long de la chaîne de distribution. Les inspecteurs ont notamment évalué l’hygiène des locaux, l’organisation des stocks, les pratiques du personnel, les mesures de prévention des contaminations ainsi que les conditions de conservation des denrées alimentaires. Ce contrôle s’inscrit dans les missions de l’AGASA visant à garantir la sécurité sanitaire des aliments mis à la disposition des consommateurs.

Des mesures correctives pour rétablir la conformité

À l’issue de l’inspection, plusieurs insuffisances liées aux bonnes pratiques d’hygiène et de gestion ont été relevées. Pour y remédier, la Délégation provinciale de l’Estuaire a prescrit une série de mesures correctives, parmi lesquelles l’amélioration de l’organisation et de l’identification de la structure, le renforcement du contrôle interne des produits, le respect des règles de séparation et de stockage des denrées, l’optimisation des conditions de conservation, la création d’une zone dédiée aux produits hors stock ainsi que la mise en place d’un programme de nettoyage structuré et régulier. Ces recommandations visent à améliorer durablement le fonctionnement de l’établissement.

Au-delà de son caractère réglementaire, cette mission traduit la volonté de l’AGASA de privilégier une approche fondée sur la prévention et l’accompagnement des opérateurs du secteur alimentaire. En veillant au respect des normes sanitaires et en encourageant l’adoption de bonnes pratiques, l’agence entend réduire les risques de contamination, renforcer la qualité des produits commercialisés et assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs sur l’ensemble du territoire.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 11h45min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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