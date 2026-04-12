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Libreville : lancement de l’ atelier de l’élaboration d’un «Plan d’accélération pour la réduction des décès maternels»

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 avril 2026 à 12h04min
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Photo de famille au terme de l’atelier consacré à l’élaboration du Plan d’accélération pour la réduction des décès maternels © D.R.
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Soucieux de définir une véritable feuille de route nationale pour réduire la mortalité maternelle au Gabon, le ministère de la Santé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Fondation Ma Bannière de la Première dame Zita Oligui Nguéma, a procédé ce jeudi 9 avril 2026 au lancement de l’atelier d’élaboration d’un « Plan d’accélération pour la réduction des décès maternels ». Cette initiative majeure vise à garantir à chaque femme des soins sûrs et de qualité, avant, pendant et après l’accouchement.

Selon un article publié par Gabonactu, le taux d’accouchements en structures de santé est estimé à près de 95 % sur l’ensemble du territoire national. Malgré cette performance, l’indicateur de mortalité maternelle reste préoccupant. Cette situation s’explique notamment par des facteurs tels que les hémorragies, l’hypertension artérielle, les complications liées à l’avortement ainsi que les insuffisances dans le suivi médical. À cela s’ajoutent l’accès limité aux soins dans certaines zones, le manque d’équipements adaptés et les dysfonctionnements dans l’organisation du système de santé, rapportent nos confrères.

L’urgence d’agir pour le bien-être des mères! 

Présente à cette rencontre, le ministre de la Santé, Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, a appelé à un renforcement de la qualité des soins, de la  coordination entre les acteurs du secteur et du suivi des patientes. Pour le membre du gouvernement, la réduction de la mortalité maternelle constitue une priorité nationale qui exige des mesures concrètes et efficaces. « Chaque décès maternel est une tragédie, un drame familial et une perte pour la société. Il est de notre responsabilité d’agir pour inverser cette tendance », a-t-elle déclaré.

Les travaux, prévus du 9 au 11 avril 2026, devraient aboutir à des recommandations précises, assorties de mécanismes clairs de mise en œuvre. Comme l’a souligné le Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, « Le droit de donner la vie sans perdre la sienne doit être garanti par un accès effectif à des soins de qualité ». À cet effet, experts nationaux et internationaux, partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, sont appelés à proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 avril 2026 à 12h04min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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