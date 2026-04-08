POLITIQUE

Gabon : le gouvernement s’attaque à la mortalité maternelle

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 16h15min
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Le gouvernement a officiellement lancé un atelier consacré à l’élaboration du « Plan d’Accélération pour la Réduction des Décès Maternels ». Cette initiative, portée par le ministère de la Santé en partenariat avec le Système des Nations Unies et la Fondation Ma Bannière, se tient jusqu’au 11 avril. Elle réunit autorités publiques, professionnels de santé, partenaires techniques et représentants de la société civile autour d’un objectif commun, celui d’endiguer un phénomène qui demeure préoccupant au Gabon.

Dans son discours d’ouverture, la ministre de la Santé, Pr. Elsa Nkana Joséphine Ayo, a rappelé l’urgence d’agir face à une situation qualifiée de critique. « La mortalité maternelle demeure un défi majeur de santé publique (…) Chaque décès maternel est une tragédie, un drame familial et une perte pour la société », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné que « les chiffres enregistrés en 2025 et depuis le début de l’année 2026 nous interpellent », appelant ainsi à une mobilisation accrue de tous les acteurs du secteur sanitaire.

Un plan d’action fondé sur des solutions concrètes

Cet atelier vise à poser un diagnostic approfondi des causes de la mortalité maternelle et à définir des actions correctives adaptées aux réalités du pays. Les travaux portent notamment sur l’amélioration de l’accès aux soins, en particulier dans les zones rurales, le renforcement des ressources humaines, la disponibilité des équipements médicaux et l’efficacité du système de référence des patientes. L’approche adoptée se veut inclusive, intégrant à la fois les dimensions techniques, sociales et communautaires du problème.

La ministre a insisté sur la nécessité de garantir un accès équitable à des soins de qualité. « Le droit de donner la vie sans perdre la sienne devrait être garanti par l’accès à des soins de santé de qualité », a-t-elle martelé. Placée sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative marque une nouvelle étape dans la lutte contre la mortalité maternelle. Les recommandations issues de cet atelier devront déboucher sur des mesures concrètes, assorties de mécanismes de suivi rigoureux.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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