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Alexis Abessolo : «si ma voix revenait, je peux toujours faire quelque chose de bien pour le public»

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 avril 2026 à 16h43min
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Alexis Abessolo © D.R.
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C’est au détour d’une interview diffusée sur L’U Express ce vendredi 10 avril 2026 que Alexis Abessolo, figure incontournable de la scène culturelle gabonaise, s’est exprimé avec sincérité sur son combat contre le cancer du pharynx. Tout en se voulant rassurant quant à son état de santé, l’artiste a toutefois laissé transparaître une pointe d’espoir mêlée de détermination « si ma voix revenait, je peux toujours faire quelque chose de bien pour le public », une déclaration qui a rapidement apaisé ses nombreux admirateurs.

Déjà, en août 2025, l’artiste avait dû sortir de son silence pour démentir des rumeurs persistantes annonçant à tort son décès, largement relayées sur les réseaux sociaux. À l’époque, il évoquait une période de maladie difficile. Revenant sur cette épreuve lors de son récent entretien, il a apporté davantage de précisions sur les raisons de son absence prolongée. « C’est vrai que le silence est un peu long et que les gens se posaient des questions. Cette absence est due à une maladie que j’ai contractée. Pourtant, depuis que je suis né, je n’ai jamais attrapé le paludisme. J’ai toujours eu une santé de fer. Mais en 2023, j’ai développé une grosse tumeur au pharynx qui a évolué en cancer », a-t-il confié avec émotion.

Une longue bataille contre la maladie et un espoir intact

Cette prise de parole vient ainsi mettre un terme aux spéculations autour de son état de santé. Pour Alexis Abessolo, cette période a été particulièrement éprouvante, mais l’artiste assure aujourd’hui aller nettement mieux, bien qu’il soit encore en convalescence. « Je me suis rendu en Inde où j’ai reçu des soins intensifs durant cinq mois. Grâce à Dieu, les médecins ont pu maîtriser ce cancer. Je me porte bien et je récupère progressivement, mais au niveau de la voix, je dois attendre 18 mois pour qu’elle se régénère», a-t-il expliqué. Tout en exprimant sa profonde gratitude envers le Chef de l’Etat ,Brice Clotaire Oligui Nguema dont le soutien, tant psychologique que financier, a été déterminant dans cette épreuve.

Désormais plus apaisé et tourné vers l’avenir, Alexis Abessolo reste animé par une foi inébranlable et une inspiration renouvelée. Malgré les difficultés, il continue de nourrir des ambitions artistiques et garde espoir quant au retour de sa voix. « Dans ces moments de douleur, j’ai trouvé beaucoup d’inspiration. Et je pense que, si ma voix revenait et je sais qu’elle va revenir  je peux toujours offrir quelque chose de très bien au public », a-t-il affirmé avec optimisme. L’artiste a également tenu à remercier chaleureusement ses fans pour leur soutien constant, notamment spirituel, qui constitue pour lui une source essentielle de force et de motivation.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 avril 2026 à 16h43min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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