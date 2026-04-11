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Libreville : le programme ZEN Éducation, un rempart contre l’échec scolaire

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 11h54min
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Alors que le système éducatif gabonais traverse une période de turbulences marquée par des défis structurels et économiques majeurs, une initiative citoyenne redonne espoir aux familles du Grand Libreville. Le programme ZEN ÉDUCATION, porté par le Mouvement Relais, s’impose désormais comme un acteur incontournable de la réussite scolaire.

L’école gabonaise fait face à des obstacles persistants : sureffectifs dans les salles de classe, disparités d’accès aux ressources pédagogiques et un coût de la vie croissant qui fragilise le budget des ménages. Pour de nombreux parents, le financement de cours de soutien privés est devenu un luxe inaccessible, creusant ainsi le fossé des inégalités entre les apprenants.

La réponse de ZEN Éducation : gratuité et exhaustivité

Face à ce constat, Thieffry Moussavou Pambou, président du Mouvement Relais, a conçu un dispositif visant à garantir l’égalité des chances. Pour sa 6ème édition, le programme franchit une nouvelle étape en s’étendant au CES de Damas, élargissant ainsi son impact géographique.

La force de ZEN ÉDUCATION réside dans son approche globale notamment une continuité pédagogique : un lien constant est maintenu avec les élèves de 3ème et de Terminale. Contrairement aux soutiens ciblés, le programme offre des cours gratuits dans toutes les matières. Par ailleurs, en levant la barrière financière, l’initiative soulage directement les familles et seconde l’État dans sa mission éducative.

Cap sur les examens : Le Bac Blanc de mai

L’objectif est clair : la réussite aux examens nationaux. Pour préparer les candidats aux réalités des épreuves, le programme organise un Bac Blanc au mois de Mai. Cette mise en situation réelle permet aux futurs bacheliers de tester leurs connaissances et de corriger leurs lacunes avant le jour J.

Le bilan des six dernières années témoigne de l’efficacité de cette méthode : 853 bacheliers et 498 admis au BEPC ont déjà été accompagnés vers le succès. En transformant les défis en opportunités, ZEN ÉDUCATION prouve que la solidarité reste le meilleur moteur de l’excellence académique au Gabon.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 11h54min
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