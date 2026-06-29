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Libreville : la Plateforme Engagés pour le 2ᵉ Arrondissement arme la nouvelle génération d’entrepreneurs

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 15h07min
1 520 Temps de lecture 1 minute
Au centre le Dr Placide Aubiang Nzeh au terme de la session de formation © D.R.
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Pendant deux jours intenses, les locaux de la Plateforme Engagés pour le 2ᵉ Arrondissement ont vibré au rythme de l’entrepreneuriat. Porteurs de projets et jeunes entrepreneurs s’y sont rassemblés avec un objectif commun : muscler leurs compétences et structurer leurs idées pour conquérir le marché gabonais.

Loin des grands discours théoriques, cette session s’est ancrée dans le concret grâce à des ateliers pratiques et des échanges particulièrement enrichissants. Pour piloter cette immersion, les organisateurs ont fait appel à l’expertise du Dr Placide Aubiang Nzeh. Avec pédagogie, l’expert a transmis aux participants les clés indispensables pour transformer une simple intuition en une entreprise solide et rentable.

De l’identification fine des opportunités d’affaires à l’élaboration minutieuse du Business Model, chaque étape a été passée au crible. Les futurs chefs d’entreprise ont également planché sur la construction de leur Business Plan, la gestion financière et la maîtrise du budget prévisionnel, sans oublier les leviers stratégiques pour capter des financements.

Au-delà de la formation : la naissance d’un incubateur

Si les rideaux sont tombés sur ces deux journées d’apprentissage, la dynamique, elle, ne fait que s’accélérer. Consciente que le chemin de l’entrepreneur est semé d’embûches, la Plateforme Engagés pour le 2ᵉ Arrondissement passe à la vitesse supérieure. Elle annonce la création d’un incubateur d’Entrepreneuriat conçu pour pérenniser cet élan. « Notre ambition est claire : faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs compétents, innovants et créateurs de valeur pour le Gabon. »

Cette nouvelle structure proposera un suivi sur mesure pour finaliser les projets, affiner les stratégies de développement et ficeler les dossiers de financement. En bénéficiant de mentorat et de coaching individualisés, les apprenants ne seront plus jamais seuls face aux défis du marché.

Une relève prometteuse pour l’économie locale

L’événement s’est clôturé sous des salves d’applaudissements, célébrant l’implication remarquable et la qualité des projets présentés par les participants. Félicités par les organisateurs, ces jeunes talents repartent non seulement avec des compétences renforcées, mais aussi avec un réseau solide. Ce n’est manifestement que le premier chapitre d’une aventure économique prometteuse pour le pays.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 15h07min
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Un commentaire

  1. Arrêtons de nous moquer des autres car bien que nous sachions parfaitement usiter des termes pour décrire l’invisible, le terme  » entrepreneur  » possède une connotation forte !
    Mais, à en croire son usage devenu viral par ceux qui en font des chœurs, l’artisanat majoritairement représenté sur le terrain semblerait pulper des lèvres des politiques de la mangeoire. Par ci hululent- ils ‘ entreprenariat  », par la croassent-ils  » employabilité »… Ce collège de babouins dont l’écho porterait au delà des ondes régionales maitriserait parfaitement l’art du jacassement car à force de tendre l’oreille pour jauger les décibels qu’ils produisent, l’on pourrait in fine en mourir de chagrin !
    Si l’État se retrouve dans l’incapacité de trouver des solutions saines pour pallier aux pénuries d’emploi, qu’il se taise au lieu de mobiliser des influenceurs pour divertir nos peines… Le marché de l’emploi est désormais scellé alors que l’inflation grimpe journellement. Mais, trouveraient-ils le moyen de transférer leur responsabilité aux impactés en leurs libérant un numéro vert pour dénoncer des abus ! De qui se moque t-on ?
    Le pays va mal, le politique en dirait le contraire pendant que des médias étouffent la voix du peuple en militant pour défendre l’indéfendable !

    Ensemble, c’est là cacophonie où d’ailleurs tout le monde aurait raison !!!

    Quant à Mystic, il continue de vivre par la force de Dieu bien que son métabolisme de base soit en mode  » Tilt  »

    Répondre

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